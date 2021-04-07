Milli Takım son maçların ardından sıralamada üç basamak yükseldi
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak yükselerek 29. sıraya yerleşti.
|07 Nisan 2021 16:51
|+Aa- Yazdır
FIFA'nın internet sitesinden nisan ayı dünya sıralaması açıklandı.
Şubat ayındaki sıralamada 1487 puana sahip olan Türkiye, 1505.05 puana yükseldi.
Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin yanı sıra Letonya karşısında alınan beraberlik Türkiye'nin sıralamadaki yerini değiştirdi.
Belçika'nın 1783 puanla zirvede yer aldığı klasmanda, 1757 puanlı Fransa ikinci, 1742 puanlı Brezilya üçüncü sırada bulunuyor.
Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubundaki rakiplerinden Hollanda, iki basamak gerileyerek 1598 puanla 16. sıraya yerleşti.
Norveç ise iki basamak yükselerek 1452 puanla 42. sırada yer buldu.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Belçika
|1783
|-
|2
|Fransa
|1757
|-
|3
|Brezilya
|1742
|-
|4
|İngiltere
|1686
|-
|5
|Portekiz
|1666
|-
|6
|İspanya
|1648
|-
|7
|İtalya
|1642
|+3
|8
|Arjantin
|1641
|-1
|9
|Uruguay
|1639
|-1
|10
|Danimarka
|1631
|+2
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan: Ramazan'da ülkeyi genel olarak dinlendireceğiz
07 Nisan 2021 15:32
|Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: İsteseniz de istemeseniz de başlıyoruz
07 Nisan 2021 14:19
|Çavuşoğlu: 157 ülke ve 12 uluslararası örgüte yardımlarda bulunduk
07 Nisan 2021 12:31
|Muş'ta çocukları dağa kaçırılan 2 aile, HDP binası önünde oturma eylemi yaptı
07 Nisan 2021 12:15
|'Darbecinin emeklisi-muvazzafı olmayacağını bilmeyecek kadar cahil'
07 Nisan 2021 12:13
|Akşener'den amiraller tepkisi: Gizemli gece yarısı bildirileriyle yapamazlar!
07 Nisan 2021 10:55
|Bakan Akar: Amiraller, bedeli neyse ödeyecekler
07 Nisan 2021 08:56
|7 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
07 Nisan 2021 00:00
|'TSK'ye ait gözlem noktasına saldırı' iddiası yalanlandı
06 Nisan 2021 23:51
|'Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımına ilişkin açıklama
06 Nisan 2021 22:34