1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim insanları havadan DNA topladı: Korona'da yeni bir dönemi başlatabilir

Londra Queen Mary Üniversitesi'ndeki bilim insanları, ilk kez havadan DNA topladı. Bu keşif COVID-19 pandemisinde ve adli tıpta yeni bir dönemi başlatabilir
 07 Nisan 2021 17:07
+Aa- Yazdır
Bilim insanları havadan DNA topladı: Korona'da yeni bir dönemi başlatabilir

Londra Queen Mary Üniversitesi'nin ScienceFocus'taki bir raporuna göre, bilim insanları DNA'nın havadan toplanabileceğini keşfetti.

Adli tıp, antropoloji ve halk sağlığından araştırmacılar, böyle bir keşfin havadaki hastalıkların nasıl yayıldığını anlamaya yardımcı olabileceğine inanıyor.

Keşif dünyayı saran COVID-19 pandemisinin yayılmasını anlamada önemli bir adım olarak tanımlanıyor.

Keşif nasıl yapıldı?

Ekip, hava örneklerinden hayvan türlerini tanımlamak için çevresel DNA "eDNA" kullanma olasılığını inceledi

Araştırmacılar, köstebek fare DNA örneklerini toplamak için peristaltik bir pompa ve basınçlı filtreler kullandılar

Daha sonra elde edilen örneklere standart sıralama kitleri uyguladılar.

Araştırma ekibi, bu yöntemi kullanarak köstebek fare DNA'sını başarılı bir şekilde tespit edebildi.

Hava örneklerinde insan DNA'sı da bulundu, bu da bu örnekleme tekniğinin adli tıp araştırmaları için kullanılabileceğini gösterdi.

Hava örnekleri bugün etkili bir şekilde kullanılabilir mi?

Çevrecilere ve çevre bilimcilere yardımcı olmak için yola çıkan çalışma, birçok alanda çığır açabilir.

Adli tıp birimleri, olay yerinde havadan DNA örnekleri alabilir.

Çalışma ayrıca, bilim insanlarının COVID-19 gibi havadan yayılan virüslerin nasıl yayıldığını anlamalarına da yardımcı olabilir.

Çalışma açık hava ve kalabalık ortamlarda çok iyi sonuç vermese de yüzeylerde DNA bulunamaması halinde çok etkili olabileceği belirtiliyor.

Bu yeni tekniğin gidecek uzun bir yolu olsa da, kısa sürede birçok kişiye fayda sağlayacağı düşünülüyor.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
EMA'dan 'AstraZeneca aşı' açıklaması: Fayda-risk dengesi olumlu
07 Nisan 2021 18:19		 Alman basını: TOGG, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor
07 Nisan 2021 16:32
Kuzey Kore'den DSÖ'ye şaşırtan rapor: Koronavirüs vakasına rastlanmadı
07 Nisan 2021 12:05		 AstraZeneca, çocuklar üzerindeki denemelerini durdurdu
06 Nisan 2021 23:20
Forbes dergisi en zengin 10 Türk'ü açıkladı
06 Nisan 2021 17:10		 Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportuna sıcak bakmıyoruz
06 Nisan 2021 16:35
Pfizer, aşı paraları ödemediği için, İsrail'e aşı sevkiyatını durdurdu
06 Nisan 2021 15:34		 Suudi Arabistan, umre için bağışıklık kazanmış olma şartı getirdi
06 Nisan 2021 07:12
ABD'den, Savunma Sanayi Başkanlığı'na yönelik yeni yaptırım kararı
06 Nisan 2021 06:51		 İngiltere, AstraZeneca aşısının kullanımını kısıtlayabilir
05 Nisan 2021 23:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi19:11 - Gölcük Tabiat Parkı'nda bahar güzelliği19:10 - Teslim edilmeyen telefonun ücretini faturaya yansıttılar!19:08 - Öğretmenlere 'koronavirüslü öğrenci' nöbeti19:07 - Futbol dünyasına aşı geliyor18:54 - Üs bölgelerinde yaşam nasıl oluyor?
18:45 - HES kodu uyanıklığı: Ekran görüntüsü ile her yer serbest18:41 - Türk Yıldızları 9 yıl sonra 2. şehidini verdi18:35 - Aile hekimi, mahkemede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti18:31 - Uzmanlardan 'korona' uyarısı: Nezleyi taklit etse de hala öldürücü18:27 - Şehit pilotun şehadet haberi Trabzon'daki baba ocağına ulaştı18:24 - Borsa günü düşüşle tamamladı
18:19 - EMA'dan 'AstraZeneca aşı' açıklaması: Fayda-risk dengesi olumlu18:14 - Adana'daki FETÖ davasında 5 sanıktan ikisine hapis cezası18:08 - NASA'nın Van Gölü fotoğrafı finalde18:04 - TOKİ'den Elazığ deprem konutları için ihale açıklaması17:59 - Bakan Soylu: Eren-10 Operasyonu'nda 4 terörist öldürüldü
17:51 - Altın yükselişini sürdürüyor: 457 TL
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Ramazan'da ülkeyi genel olarak dinlendireceğiz
Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak
Öğretmenler de güvenlik soruşturmasına dahil edildi
HES kodu uyanıklığı: Ekran görüntüsü ile her yer serbest
İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
Şehit olan pilotun kimliği belli oldu
Engelli memur geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldı
Usta oyuncu koronaya yenildi
Danıştay'dan sağlıkçılara güzel haber
37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imama FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ketojenik beslenme 2
Bugün olanlar 2
tek geçmek 1
gümrah 1
bir recalim var 1
daralmak 2
vedat milor anketleri 1
zeval 2
keser döner sap döner gün gelir hesap döner 2
aperatif 2
SON İLANLAR
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 22 danışman alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 50 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam