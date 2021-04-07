1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Telefonuna indirdiği program 77 bin TL'ye patladı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaşayan bir vatandaş, telefonuna indirdiği program sonrasında 77 bin TL dolandırıldı
 07 Nisan 2021 17:16
+Aa- Yazdır
Telefonuna indirdiği program 77 bin TL'ye patladı

Edinilen bilgiye göre, G.A. isimli vatandaş, internet üzerinden telefonuna program indirdi. Bir süre sonra indirilen programın telefondan kaybolduğunu fark eden G.A.'nın telefonu yavaşlamaya başladı. Telefonu kullanamayacak duruma gelen G.A., teknik servise giderek yardım istedi. Yapılan incelemede telefona virüs bulaştığını öğrenen şahıs, kendisini uyaran servisçinin ardından maaşını aldığı bankadaki hesabını kontrol etti. Hesabından 36 ay taksitle 77 bin lira kredi çekildiğini gören G.A., Cumhuriyet Savcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

Çekilen kredi ile neye uğradığını şaşıran ve parasının peşine düşen G.A., bahis sitesine aktarılan paranın bir kısmını kurtarmayı başardı.

Geri kalan 37 bin TL civarındaki parasının da Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunda farklı dönemlerde elektrik borcunun ödendiğini tespit eden G.A., akaryakıt istasyonundaki Hasan E., isimli yetkili ile görüşerek parasının iade edilmesini talep etti.

Yaşadığı olay karşısında mağdur olan G.A., yaklaşık 4 aydır parasının ödenmesini bekliyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de minibüsün çarptığı üniversite öğrencisi öldü
07 Nisan 2021 16:45		 Avukatlık bürosuna saldıran zanlı tutuklandı
07 Nisan 2021 16:30
Şehit olan pilotun kimliği belli oldu
07 Nisan 2021 15:42		 Parmak izi 'karanlık oda'da incelenip, suç dosyaları aydınlatılıyor
07 Nisan 2021 14:05
Bir haftadır kendisinden haber alınamayan hemşire aranıyor
07 Nisan 2021 13:52		 Arda Turan 'cinsel taciz' den beraat etmişti...Dava yeniden görülüyor
07 Nisan 2021 11:30
Kapkaç mağduru iki kardeşin yerde sürüklenmesi kameraya yansıdı
07 Nisan 2021 10:11		 Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
07 Nisan 2021 09:32
Karnından bıçaklanan genç, sedyede şarkı söyledi: Hayat sinemamızı ağlattılar
07 Nisan 2021 08:15		 104 emekli amirale soruşturma: Dijital izler inceleniyor
07 Nisan 2021 07:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi19:11 - Gölcük Tabiat Parkı'nda bahar güzelliği19:10 - Teslim edilmeyen telefonun ücretini faturaya yansıttılar!19:08 - Öğretmenlere 'koronavirüslü öğrenci' nöbeti19:07 - Futbol dünyasına aşı geliyor18:54 - Üs bölgelerinde yaşam nasıl oluyor?
18:45 - HES kodu uyanıklığı: Ekran görüntüsü ile her yer serbest18:41 - Türk Yıldızları 9 yıl sonra 2. şehidini verdi18:35 - Aile hekimi, mahkemede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti18:31 - Uzmanlardan 'korona' uyarısı: Nezleyi taklit etse de hala öldürücü18:27 - Şehit pilotun şehadet haberi Trabzon'daki baba ocağına ulaştı18:24 - Borsa günü düşüşle tamamladı
18:19 - EMA'dan 'AstraZeneca aşı' açıklaması: Fayda-risk dengesi olumlu18:14 - Adana'daki FETÖ davasında 5 sanıktan ikisine hapis cezası18:08 - NASA'nın Van Gölü fotoğrafı finalde18:04 - TOKİ'den Elazığ deprem konutları için ihale açıklaması17:59 - Bakan Soylu: Eren-10 Operasyonu'nda 4 terörist öldürüldü
17:51 - Altın yükselişini sürdürüyor: 457 TL
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Ramazan'da ülkeyi genel olarak dinlendireceğiz
Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak
Öğretmenler de güvenlik soruşturmasına dahil edildi
HES kodu uyanıklığı: Ekran görüntüsü ile her yer serbest
İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
Şehit olan pilotun kimliği belli oldu
Engelli memur geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldı
Usta oyuncu koronaya yenildi
Danıştay'dan sağlıkçılara güzel haber
37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imama FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
girişim 2
ısı yalıtım 1
kaweco 1
bir şehrin yaşam standardını öğrenmenin en kolay yolu 4
kara gün dostu 2
bir tık 2
ev ekonomisi 3
laf söyledi balkabağı 1
stelyum 1
paradise 1
SON İLANLAR
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 22 danışman alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 50 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam