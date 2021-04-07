1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gümüşhane ormanlarını kadın ormancılar koruyor

Gümüşhane'de kadın orman muhafaza memurları görevlerini başarı ile yerine getiriyor. Bir yıldır Kürtün'de çalışan Fadime Çolak ve Sema Nur Köse, ormanlara kadın eli değmesinden gurur duyuyor.
 07 Nisan 2021 17:20
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kadın ormancılar ölçüm ve kesim yapıyorlar, nakliye gibi zorlu işlerin üstesinden geliyorlar. Orman Muhafaza Memuru Fadime Çolak, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Günyüzü Orman İşletme Şefliği'nde görev yapıyor.

Görevinde bir yılı geride bırakan Çolak ormancı olan babasının izinden gidiyor. Ormancılığın baba mesleği olduğunu söyleyen Fadime Çolak, mesleğinden memnuniyet duyuyor.

Ladin, köknar ve sarıçam ağaçlarının süslediği ormanlarda Fadime Çolak gibi 3 çocuk annesi Sema Nur Köse de orman muhafaza memuru olarak çalışıyor. Sema Nur Köse de Fadime Çolak gibi zor arazi şartlarında çalışsa da doğayı ve mesleğini seviyor.

Kadın ormancılar zorlu işlerin üstesinden geliyor

Kadın ormancıların çalışma arkadaşı İsmail Emre Sivrikaya, kadınların bu işi yapamayacağına dair genellikle bir önyargı olduğunu ama kendisinin bu şekilde düşünmediğini ifade etti.

Kadın çalışma arkadaşlarıyla her şeyi beraber öğrendiklerini söyleyen Sivrikaya, damga ve nakliye gibi önemli işlere birlikte gittiklerini söyledi.

Kadın orman muhafaza memurları doğa ile iç içe oldukları mesleklerinde daha çok kadının görev almasını istiyor.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gölcük Tabiat Parkı'nda bahar güzelliği
07 Nisan 2021 19:11		 Teslim edilmeyen telefonun ücretini faturaya yansıttılar!
07 Nisan 2021 19:10
HES kodu uyanıklığı: Ekran görüntüsü ile her yer serbest
07 Nisan 2021 18:45		 Türk Yıldızları 9 yıl sonra 2. şehidini verdi
07 Nisan 2021 18:41
Aile hekimi, mahkemede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
07 Nisan 2021 18:35		 Uzmanlardan 'korona' uyarısı: Nezleyi taklit etse de hala öldürücü
07 Nisan 2021 18:31
Şehit pilotun şehadet haberi Trabzon'daki baba ocağına ulaştı
07 Nisan 2021 18:27		 Meteoroloji uyardı: Bu illere nisanda kar yağacak
07 Nisan 2021 17:30
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 dereceye kadar düşecek
07 Nisan 2021 16:25		 Virüs farkındalığı için beyaz önlükleri ile sokaklara çıktılar
07 Nisan 2021 15:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi19:11 - Gölcük Tabiat Parkı'nda bahar güzelliği19:10 - Teslim edilmeyen telefonun ücretini faturaya yansıttılar!19:08 - Öğretmenlere 'koronavirüslü öğrenci' nöbeti19:07 - Futbol dünyasına aşı geliyor18:54 - Üs bölgelerinde yaşam nasıl oluyor?
18:45 - HES kodu uyanıklığı: Ekran görüntüsü ile her yer serbest18:41 - Türk Yıldızları 9 yıl sonra 2. şehidini verdi18:35 - Aile hekimi, mahkemede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti18:31 - Uzmanlardan 'korona' uyarısı: Nezleyi taklit etse de hala öldürücü18:27 - Şehit pilotun şehadet haberi Trabzon'daki baba ocağına ulaştı18:24 - Borsa günü düşüşle tamamladı
18:19 - EMA'dan 'AstraZeneca aşı' açıklaması: Fayda-risk dengesi olumlu18:14 - Adana'daki FETÖ davasında 5 sanıktan ikisine hapis cezası18:08 - NASA'nın Van Gölü fotoğrafı finalde18:04 - TOKİ'den Elazığ deprem konutları için ihale açıklaması17:59 - Bakan Soylu: Eren-10 Operasyonu'nda 4 terörist öldürüldü
17:51 - Altın yükselişini sürdürüyor: 457 TL
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Ramazan'da ülkeyi genel olarak dinlendireceğiz
Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak
Öğretmenler de güvenlik soruşturmasına dahil edildi
HES kodu uyanıklığı: Ekran görüntüsü ile her yer serbest
İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
Şehit olan pilotun kimliği belli oldu
Engelli memur geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldı
Usta oyuncu koronaya yenildi
Danıştay'dan sağlıkçılara güzel haber
37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imama FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oksimetre 1
gelmiş geçmiş en iyi bilgisayar oyunu 5
minimum 2
ağzı açık ayran budalası 1
sekresyon 1
dem 1
uğunmak 2
kıran 1
ev ekonomisi 3
keser döner sap döner gün gelir hesap döner 2
SON İLANLAR
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 22 danışman alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 50 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam