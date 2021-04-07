1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji uyardı: Bu illere nisanda kar yağacak

Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta kar yağışı bekleniyor.
 07 Nisan 2021 17:30
+Aa- Yazdır
Meteoroloji uyardı: Bu illere nisanda kar yağacak

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurdun batı bölgelerinde etkisini göstermeye başlayan alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephesel sistem ile soğuk hava dalgası sonucu oluşması beklenen kar yağışının, cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kırşehir ve Yozgat çevrelerinden başlamak üzere gelecek hafta başına kadar Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, 12 Nisan 18.00'e kadar aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam etmesi öngörülüyor.

Mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise 10 ila 16 derece azalarak mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor.

Yağışlı sistemin gelişiyle rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği, ulaşımda aksama, buzlanma ve zirai don başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gölcük Tabiat Parkı'nda bahar güzelliği
07 Nisan 2021 19:11		 Teslim edilmeyen telefonun ücretini faturaya yansıttılar!
07 Nisan 2021 19:10
HES kodu uyanıklığı: Ekran görüntüsü ile her yer serbest
07 Nisan 2021 18:45		 Türk Yıldızları 9 yıl sonra 2. şehidini verdi
07 Nisan 2021 18:41
Aile hekimi, mahkemede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
07 Nisan 2021 18:35		 Uzmanlardan 'korona' uyarısı: Nezleyi taklit etse de hala öldürücü
07 Nisan 2021 18:31
Şehit pilotun şehadet haberi Trabzon'daki baba ocağına ulaştı
07 Nisan 2021 18:27		 Gümüşhane ormanlarını kadın ormancılar koruyor
07 Nisan 2021 17:20
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 dereceye kadar düşecek
07 Nisan 2021 16:25		 Virüs farkındalığı için beyaz önlükleri ile sokaklara çıktılar
07 Nisan 2021 15:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi19:11 - Gölcük Tabiat Parkı'nda bahar güzelliği19:10 - Teslim edilmeyen telefonun ücretini faturaya yansıttılar!19:08 - Öğretmenlere 'koronavirüslü öğrenci' nöbeti19:07 - Futbol dünyasına aşı geliyor18:54 - Üs bölgelerinde yaşam nasıl oluyor?
18:45 - HES kodu uyanıklığı: Ekran görüntüsü ile her yer serbest18:41 - Türk Yıldızları 9 yıl sonra 2. şehidini verdi18:35 - Aile hekimi, mahkemede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti18:31 - Uzmanlardan 'korona' uyarısı: Nezleyi taklit etse de hala öldürücü18:27 - Şehit pilotun şehadet haberi Trabzon'daki baba ocağına ulaştı18:24 - Borsa günü düşüşle tamamladı
18:19 - EMA'dan 'AstraZeneca aşı' açıklaması: Fayda-risk dengesi olumlu18:14 - Adana'daki FETÖ davasında 5 sanıktan ikisine hapis cezası18:08 - NASA'nın Van Gölü fotoğrafı finalde18:04 - TOKİ'den Elazığ deprem konutları için ihale açıklaması17:59 - Bakan Soylu: Eren-10 Operasyonu'nda 4 terörist öldürüldü
17:51 - Altın yükselişini sürdürüyor: 457 TL
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Ramazan'da ülkeyi genel olarak dinlendireceğiz
Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak
Öğretmenler de güvenlik soruşturmasına dahil edildi
HES kodu uyanıklığı: Ekran görüntüsü ile her yer serbest
İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
Şehit olan pilotun kimliği belli oldu
Engelli memur geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldı
Usta oyuncu koronaya yenildi
Danıştay'dan sağlıkçılara güzel haber
37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imama FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memurlar net editörleri 3
erfelek 1
rehabilitasyon 1
tornado 1
ajans 1
masumlar apartmanı 2
vedat milor anketleri 1
ilk fotoğraf 2
sille 1
michael kiwanuka 1
SON İLANLAR
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 22 danışman alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 50 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam