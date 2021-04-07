AK Parti Milletvekili Belgin Uygur kürsüde fenalaştı
AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalaştı.
|07 Nisan 2021 17:42
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TBMM Genel Kurulunda HDP Grup önerisi görüşmeleri sırasında kadına yönelik şiddetle ilgili konuşma yaptığı sırada Milletvekili Belgin Uygur rahatsızlanarak müsaade istedi.
TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Uygur'a yardım edilmesini istedi.
Uygur tansiyonunun düştüğünü ifade ederken, Erdoğmuş oturuma ara verdi.
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