NASA'nın Van Gölü fotoğrafı finalde
|07 Nisan 2021 18:08
|+Aa- Yazdır
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), her yıl astronotların çektiği dünya fotoğraflarından yarışma düzenliyor.
Çevrim içi düzenlenen ''Dünya Turnuvası'' adlı yarışmada, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü fotoğrafı finale kaldı.
Astronot Kate Rubins tarafından 12 Eylül 2016'da çekilen fotoğraf "huzur" kategorisinde birinci oldu ve yarı finaldeki rakibi "bulut kulesi"ni eledi.
Rakibi "hareket halindeki yıldızlar" isimli fotoğraf
Van Gölü birincilik için 2012'de Amerika kıtası üzerinde çekilen "hareket halindeki yıldızlar" ile yarışacak.
Yarı finalde oyların yüzde 94'ünü alan Van Gölü'nün finaldeki rakibi ise yalnızca yüzde 60'ını yakalayabildi.
12 Nisan'da sona erecek son tur oylamasına "https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet adresinden katılım sağlanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yaşlı adamın yolda düşürdüğü 27 bin liralık altını polis ekipleri buldu
07 Nisan 2021 16:11
|Vali Çiftçi: Normalleşmeden sonra vakalar 11,5 kat arttı
07 Nisan 2021 14:59
|Lüks villalarıyla ünlü ilçe korona sınavını geçemedi
07 Nisan 2021 14:34
|Ekirek Şelalesi nisanda coştu, doğaseverleri bekliyor
06 Nisan 2021 19:25
|Esenler'de peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarih
06 Nisan 2021 19:15
|Rizeli astronotlar sosyal medyada ilgi görüyor
06 Nisan 2021 13:05
|Ankara İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakım doluluk oranımız, yüzde 63
06 Nisan 2021 12:43
|Validen sırası gelen aşısını yaptırsın çağrısı
06 Nisan 2021 10:44
|Vaka birincisi il için 'tam kapanma' önerisi
06 Nisan 2021 10:36
|Tarihe zulüm! Matkapla delip plastik çeşme taktılar
06 Nisan 2021 08:22