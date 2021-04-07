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Adana'daki FETÖ davasında 5 sanıktan ikisine hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 5 sanıktan ikisi, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
 07 Nisan 2021 18:14
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Adana'daki FETÖ davasında 5 sanıktan ikisine hapis cezası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.S, M.K, A.K, M.C.A. ve A.S ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu belirterek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.K, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık M.K. ve A.S'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.
Anadolu Ajansı
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