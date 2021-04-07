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EMA'dan 'AstraZeneca aşı' açıklaması: Fayda-risk dengesi olumlu

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), aşıyla kanda pıhtılaşma vakaları arasında "bağlantı" olduğunu ancak bunların "çok nadir" görüldüğünü vurguladı
 07 Nisan 2021 18:19
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EMA'dan 'AstraZeneca aşı' açıklaması: Fayda-risk dengesi olumlu

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının faydalarının risklerinden daha çok olduğunu tekrarlayarak kanda alışılmadık şekilde görülen pıhtılaşmalarla aşı arasında bir "bağlantı" bulunduğunu ancak bunun "çok nadir görülen yan etkiler" olduğunu bildirdi.

EMA'nın AstraZeneca aşısı hakkındaki değerlendirmesinin sonuçları açıklandı. EMA'dan yapılan açıklamada, Kovid-19'un neden olduğu ölümlerin sayısı göz önünde bulundurulduğunda, "genel fayda-risk dengesinin olumlu olmaya devam ettiği" bildirildi.

"Kanda alışılmadık şekilde görülen pıhtılaşmalar ve düşük trombositler, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının çok nadir görülen yan etkileri olarak sıralanmalıdır." ifadesinin yer aldığı açıklamada, EMA'nın, çok nadir yan etkilerle aşı arasında "olası bir bağlantı" bulduğu kaydedildi.

EMA Direktörü Emer Cooke da düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa İlaç Ajansının ilaç güvenliğiyle ilgili uzmanlar komitesi, AstraZeneca aşısının Kovid-19 hastalığını önlemedeki faydalarının yan etki risklerine göre ağır bastığını teyit etti." dedi.

EMA yetkilileri, sağlık çalışanlarını ve aşı olanları aşılamadan sonraki iki hafta içinde görülen pıhtılaşma olasılığına karşı temkinli olmaları konusunda uyardı.

Bugüne dek tespit edilen vakaların çoğunun, 60 yaş altındaki kadınlarda ve ilk dozdan sonraki iki hafta içinde görüldüğü ifade edildi. AstraZeneca aşısı olanların nefes darlığı, göğüs ağrısı, bacaklarda şişkinlik, karın ağrısı, uzun süren baş ağrısı veya bulanık görme gibi belirtilerle karşılaşmaları halinde tıbbi yardım istemeleri tavsiye edildi.

Uzmanların, beyinde görülen 62 pıhtılaşma vakası ile karında görülen 24 vakayı derinlemesine incelediği, bu vakaların 18'inin ölümle sonuçlandığı kaydedildi. Vakalarla ilgili bildirimlerin çoğunun yaklaşık 25 milyon kişiye AstraZeneca aşısı yapılan AB ve İngiltere'den geldiği aktarıldı.

EMA, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların kullanılmasını desteklendiğini, pıhtılaşma vakaları ve bunların aşılarla bağlantısı hakkındaki incelemelerin süreceğini vurguladı.

AB ülkelerinin sağlık bakanlarının bu akşam video konferans yöntemiyle toplanarak EMA'nın açıkladığı sonucu değerlendirmeleri ve buna göre AstraZeneca aşısıyla ilgili gidilecek yolu belirlemeleri bekleniyor.

Bazı Avrupa ülkeleri, kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlandırmıştı.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, dünkü açıklamasında, aşıyı olan 18,1 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı geliştiğini ve bunlardan 7'sinin 24 Mart itibarıyla öldüğünü duyurmuş ancak şu an için pıhtı oluşması ile aşı arasında bir bağlantı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
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