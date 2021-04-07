Şehit pilotun şehadet haberi Trabzon'daki baba ocağına ulaştı
|07 Nisan 2021 18:27
|+Aa- Yazdır
Gençcelep'in, Ortahisar ilçesine bağlı Bulak Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri ve mülki yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.
Evli ve iki çocuk babası 35 yaşındaki şehidin evi ve bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı.
Şehadet haberinin duyulmasının ardından Gençcelep ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri, evin önünde toplandı.
Şehidin amcası Ahmet Gençcelep, şehidin babası olan ağabeyi Mehmet Gençcelep ile tarlada çalışıp eve döndükleri sırada evdekilerden yeğeninin şehit düştüğü haberini aldıklarını söyledi.
Haberi almadan kısa süre önce ağabeyinin göğsünde ağrı hissettiğini anlatan Gençcelep, büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.
Gençcelep, yeğeninin yarıyıl tatilinde köye gelerek 10-15 gün kaldığını, Konya'daki görevine de yaklaşık 2 ay önce başladığını dile getirdi.
Şehidin babası ve bazı yakınlarının acı haberi aldıktan sonra Konya'ya gittiğini aktaran Gençcelep, annesi ve kız kardeşinin ise yaklaşık 10 gündür Konya'da bulunduklarını kaydetti.
Öte yandan, şehidin babası Mehmet Gençcelep'in, sosyal medya hesabından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende gösteri uçuşu yapan oğlunun Abidesi önünde çektirdiği fotoğrafını, "Oğlum bugüne kadar benim gururumdun, şimdi Trabzon'un gururusun" yazısı ile paylaştığı görüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gölcük Tabiat Parkı'nda bahar güzelliği
07 Nisan 2021 19:11
|Teslim edilmeyen telefonun ücretini faturaya yansıttılar!
07 Nisan 2021 19:10
|HES kodu uyanıklığı: Ekran görüntüsü ile her yer serbest
07 Nisan 2021 18:45
|Türk Yıldızları 9 yıl sonra 2. şehidini verdi
07 Nisan 2021 18:41
|Aile hekimi, mahkemede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
07 Nisan 2021 18:35
|Uzmanlardan 'korona' uyarısı: Nezleyi taklit etse de hala öldürücü
07 Nisan 2021 18:31
|Meteoroloji uyardı: Bu illere nisanda kar yağacak
07 Nisan 2021 17:30
|Gümüşhane ormanlarını kadın ormancılar koruyor
07 Nisan 2021 17:20
|Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 dereceye kadar düşecek
07 Nisan 2021 16:25
|Virüs farkındalığı için beyaz önlükleri ile sokaklara çıktılar
07 Nisan 2021 15:59