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Türk Yıldızları 9 yıl sonra 2. şehidini verdi

Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu ikinci şehidini verdi. 2012 yılında şehit olan pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in ardından pilot Burak Gençcelep'te akrobasi uçağının düşmesi sonucu şehit oldu.
 07 Nisan 2021 18:41
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Türk Yıldızları 9 yıl sonra 2. şehidini verdi

Edinilen bilgiye göre, Konya 3'ncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle merkez Karatay ilçesi sınırlarına düştü. Yapılan incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep'in naaşına ulaşıldı. Trabzon'un Ortahisar ilçe nüfusuna kayıtlı şehit pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in 2 çocuk babası olduğu ve İzmir Çiğli'den 1 yıl önce Konya'da geldiği öğrenildi.

Uçağın düşme anı kamerada

Öte yandan pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in kullandığı uçağın düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yere çakılan uçağın patlayarak alev topuna döndüğü görülüyor. Uçağın patlamasıyla birlikte olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Şehit pilotun işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Trabzon'da defnedileceği öğrenildi.

Türk Yıldızları'nın ikinci şehidi

Konya 3'ncü Ana Jet Üs Komutanlığında Konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'nın bu acı kazayla birlikte şehit sayısı da ikiye yükselmiş oldu. 13 Mart 2012 tarihinde Türk Yıldızları akrotim ekibinin seçkin üyelerinden biri olan Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer de, eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştu. 2002 yılında Hava Harp Okulundan mezun olan Yüzbaşı Ümit Özer, 2002-2004 yılları arasında pilotaj eğitimini 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında tamamladıktan sonra 3'ncü Ana Jet Üs Komutanlığına F-5 eğitim pilotu olarak atandı. 2005-2011 yılları arasında 133'ncü Filo Komutanlığında Av-Önleme pilotu olarak görev yapan Yüzbaşı Ümit Özer, 2011 yılında Türk Yıldızlarına katılmıştı.

Dünyanın en iyileri arasında olan Türk Yıldızları akrotim, Türk Hava Kuvvetleri pilotları arasından seçiliyor. Pilotlarda en az 450 saat birinci pilot olarak uçuş yapma şartı aranıyor. Jet pilotları arasından istekli olanların başvuruları değerlendiriliyor ve zorlu "Akrotim Pilotluğu Eğitimini" başarıyla tamamlayanlar timde görev yapmaya başlıyor.

NF-5 uçakları hakkında

Türk Hava Kuvvetlerinde 1987'den bu yana kullanılan NF-5'ler, akrobasi çalışmaları esnasında uçuş sistemleri ve performansları sayesinde akrobasi uçuşuna en uygun uçak olarak seçilmiştir. Dünya havacılık literatürü tarandığında F-5 uçağının dizaynının, süpersonik jet uçuşuna en uygun uçak dizaynı olarak tanımlandığı görülmektedir. Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığınca, Ağustos 1993'te başlatılan proje kapsamında; Aerodinamik sürüklemeyi arttıran chaff / flare dispanser üniteleriyle, top namluları sökülerek iptal edilmiş, bu bölgelere yapısal tadilat uygulanmıştır. Borda paneli, pilotlara kullanım ve görüş kolaylığı sağlamak için yeniden tasarlanmıştır. Daha iyi görüş alanı sağlamak için, kokpitte yer alan aynalar, F-4 uçaklarında kullanılan aynalarla değiştirilip, ilave bir ayna takılmıştır. Uçağın gösteri amacıyla duman salabilmesi için, yakıt deposu olarak kullanılan kanat ucu depolarının diğer depolarla irtibatları kesilerek boya tankına dönüştürülmüş, tank içindeki boyanın egzoza pompalanabilmesi için boya tankı içine hidrolik bir pompa takılmıştır.

Uçakların gövdesi şu anki haline boyanmıştır

Türk Yıldızları Akrobasi Timi'ne tahsis edilen dokuz adet NF-5A ve bir adet NF-5B uçağında yapılan tadilat ve değişiklikler Temmuz 1994'te bitirilerek birliğine teslim edilmiştir. Yapılan tadilatlara ilave olarak, uçuş sonrası performans değerlendirmelerinin etkinliğinin arttırılması maksadıyla 2000 yılında uçaklara üç eksenli VTR (kamera kayıt sistemi) sistemi eklenmiştir. Türk Yıldızları 2010 yılından itibaren modernize edilmiş NF-5 2000 uçakları ile gösterilerini gerçekleştirmektedir. Şu anda tim görevine "10" adet NF-5A 2000 ve "6" adet NF-5B 2000 uçağı ile devam etmektedir.

Nf-5 Uçağının Teknik Özellikleri ise şöyle: Uzunluk:47,2 feet, Genişlik:25,8 feet, Yükseklik:13,2 feet, Ağırlık:14689 lb, Takat:2x2925 lb, Takat:A/B 2x4300 lb, Yakıt:3964 lb, Yakıt Tipi:jp-8 / jp-4, Azami Sürat:710 knot (1315 km/saat), G Limitleri:7,33 / -3,0, Dönüş Yarıçapı: 4800 feet / 0,82 mach / 5,5 G / 11 degrees in one second, Motor Tipi ve Gücü:2xGE J-85-CAN-15 / 2x4300 lb'dir.
İhlas Haber Ajansı
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