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Futbol dünyasına aşı geliyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, alt liglerden başlayarak en üst lige kadar tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacağını söyledi.
 07 Nisan 2021 19:07
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Futbol dünyasına aşı geliyor

Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu bugün İstanbul'da bir araya geldi. Çeşitli ve önemli konularda toplantı yapan iki tarafın gündemlerinden biri de futbol ailesinin aşılanmasıydı. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dün Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüp futbolcuları, hakemleri, tesisler ve statlardaki idari personeli aşılama isteğini iletmesinin ardından bu konu Sağlık Bakanlığı'nda değerlendirmeye alındı.

Bugünkü Kulüpler Birliği -TFF toplantısının ardından ise bu talebin olumlu karşılandığı bilgisine ulaşılırken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise gazetecilere; alt liglerden başlayarak en üst lige kadar tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacağını söyledi.
DHA
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