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Gölcük Tabiat Parkı'nda bahar güzelliği

Bolu'da, baharla birlikte ayrı bir güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu yasakları nedeniyle hafta içinde de ilgi gördü. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki seyrine doyumsuz manzara, dron ile görüntülendi.
 07 Nisan 2021 19:11
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Gölcük Tabiat Parkı'nda bahar güzelliği

Gölcük Tabiat Parkı, baharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

Tabiat parkındaki karlar eridi ve yeşilin tonları ortaya çıktı. Parka gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe gün geçirdi.

Hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle hafta içi tercih edilen Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Tabiat Parkındaki manzara, dron ile havadan görüntülendi.
DHA
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