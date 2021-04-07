Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.
|07 Nisan 2021 19:13
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Başkandan 'babalık davası' açıklaması: İnsan kuldur, şaşar
07 Nisan 2021 17:47
|AK Parti Milletvekili Belgin Uygur kürsüde fenalaştı
07 Nisan 2021 17:42
|11 milletvekiline yeni fezleke
07 Nisan 2021 17:10
|Milli Takım son maçların ardından sıralamada üç basamak yükseldi
07 Nisan 2021 16:51
|Erdoğan: Ramazan'da ülkeyi genel olarak dinlendireceğiz
07 Nisan 2021 15:32
|Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: İsteseniz de istemeseniz de başlıyoruz
07 Nisan 2021 14:19
|Çavuşoğlu: 157 ülke ve 12 uluslararası örgüte yardımlarda bulunduk
07 Nisan 2021 12:31
|Muş'ta çocukları dağa kaçırılan 2 aile, HDP binası önünde oturma eylemi yaptı
07 Nisan 2021 12:15
|'Darbecinin emeklisi-muvazzafı olmayacağını bilmeyecek kadar cahil'
07 Nisan 2021 12:13
|Akşener'den amiraller tepkisi: Gizemli gece yarısı bildirileriyle yapamazlar!
07 Nisan 2021 10:55