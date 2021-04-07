AK Partili Öztürk: 2021 yılının daha iyi olacağını görüyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinde genişletilmesini, daha iyi hale getirilmesini isteyecekleri maddelerin bulunduğunu belirterek, "Ama kaldırılmasını isteyeceğimiz bir madde yok. Ancak bunları konuşacak bir zemin de yok." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Kuşoğlu, teklifin çok önemli olduğunu ifade ederek, tekliflerin "torba kanun" şeklinde komisyona gelmesini eleştirdi. Kuşoğlu, bu teklifle, ceza ve tevkif evlerinin de çitçi borçlarının da amme alacaklarının da görüşüleceğini, bunun da sağlıklı olmayacağını savundu.

Son yıllarda özel sektör yatırımlarının çoğunun yurt dışında gerçekleştiğini kaydeden Kuşoğlu, Türklerin, Türkiye'den fazla yurt dışına yatırım yaptığını öne sürdü. Kuşoğlu, bu kadar istihdam sorunu varken yatırımların dışarıya yapılması ve buna yönelik çözüm üretilmemesinin bir garabet olduğunu iddia etti.

Böyle bir ortamda kurumlar vergisinin artırıldığına işaret eden Kuşoğlu, kurumlar vergisinde 900 bine yakın mükellef olduğunu, bunların ilk bininin ağırlıklı olarak ödeme yaptığını söyledi. Bu mükellefler de kaçırılırsa ne olacağını soran Kuşoğlu, sadece tüketim üzerinden vergi alan bir ülke haline gelineceğini öne sürdü.

Kuşoğlu, "Teklifte çok karşı çıkacağımız bir madde yok. Genişletilmesini, daha iyi hale getirilmesini, ıslah edilmesini, yaygınlaştırılmasını isteyeceğimiz maddeler var ama kaldırılmasını isteyeceğimiz bir madde yok. Ancak bunları konuşacak bir zemin de yok. Keşke burada tarımdan sorumlu bir bakanımız olsa tarımı anlatsaydı." diye konuştu.

- "Yapılanlar doğru olsaydı bu durumda olunmazdı"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, komisyonun, 6 yıldır tek bir reforma imza atmadığını ancak reform yapma iradesi ve birikimi olduğunu belirterek, reform talebinde bulundu.

Duruma göre bir refleks gösterildiğini, ekonominin iyi olmadığını savunan Paylan, "Şu ana kadar yapılanlar doğru olsaydı gayri safi hasılamız, işsizliğimiz, yoksulluğumuz bu durumda olmazdı." dedi.

Ülkenin, dümeni kırılmış bir gemi gibi nereye gittiğinin belli olmadığını, parlayan değil, sönen bir yıldız olarak göründüğünü ileri süren Paylan, "Merkez bankaları deli gibi para basarken, su bolken biz kuraklığı çekiyoruz." diye konuştu.

Paylan, ekonomi kötüyken salgınla krizin katmerlendiğini savunarak, vatandaşa merhem olacak bir yasanın görüşülmediğini ileri sürdü.

-"Nobel ödülü almış Merkez Bankası Başkanı getirilse de..."

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, mikro bile denilemeyecek, kıyıdan köşeden alınan tedbirlerle sorunların çözülemeyeceğini ifade ederek, "Hükümete tavsiyem; var olan güven ve istikrarı, her alınan kararla bozucu söz ve fiillerden uzak durması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası Başkanı'nın ani değişikliği, gece yarısı kararları ve belirsizlikler yaratılmasının, güveni, istikrarı bozduğunu öne süren Usta, kurun bir lira artmasının ekonomiye maliyetinin 550 milyar lira olduğunu söyledi.

Ekonomiye dair eylem planında yer alanların, teklifte bulunmadığını iddia eden Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davranışları değişmediği sürece Nobel ödülü almış Merkez Bankası Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı getirilse dahi başarılı olunamayacağını öne sürdü.

- "Yerinde değişiklikler"

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2021'i reform yılı ilan ettiğini, eylem planları açıkladığını, bu konularda yoğun çalışmalar olduğunu bildiğini ve ilerleyen günlerde herkesin beklediği düzenlemelerin geleceğini bildirdi.

Yerinde, olması gerekli değişikliler yapıldığını dile getiren Kalaycı, kurumlar vergisi oranının artırılması hakkında MHP olarak, sık sık vergi oranında değişiklik yapılmasının doğru olmadığını düşündüklerini, bunun yatırımcı açısından olumsuzluğa yol açtığını belirtti.

Kalaycı, 2021'in ilk üç aylık döneminde mevcut vergi oranı uygulanmasının doğru olacağını, 1 Nisan'dan itibaren mükelleflerin beyanname vermeye başladıklarını ifade etti. Kalaycı, bunu etkilemeyecek bir düzenlemenin doğru olacağını, ikinci, üçüncü, dördüncü dönemler için oranın yüzde 25 uygulanabileceğini vurguladı.

"Esnafa destek yapılmıyor" söylemini yadırgadığını belirten Kalaycı, biraz insaflı olmak gerektiğini söyledi. Kalaycı, yapılan destekleri sıralayarak, "felaket, kriz, kaos" demekle, bir şey elde edilemeyeceğini, gerçekleri görmek gerektiğini anlattı.

-"2021 yılının daha iyi olacağını hepimiz görüyoruz"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 2020'nin, hiç kimsenin istediği bir yıl olmadığını vurgulayarak, bütçenin ana gelir kaynağının vergiler olduğunu ifade etti.

Öztürk, bu kanunları zaman zaman düzenlemek gerektiğini dile getirerek, 2020'yi dünya negatif büyümeyle bitirirken Türkiye'nin 1,8 pozitif büyümeyle tamamladığını anımsattı.

ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Japonya'nın ekonomileri küçülürken Türkiye'nin ekonomisinin büyüdüğüne dikkati çeken Öztürk, "2021 yılının daha iyi olacağını hepimiz görüyoruz." dedi.

Ekonomide büyüme, enflasyonu ve işsizliği düşürme gibi hedefler olduğunu ancak bunların zaman zaman birbirleriyle çeliştiğini anlatan Öztürk, ekonomi büyürken enflasyonun ya da işsizliğin düşmesinin aynı anda mümkün olmayabileceğini kaydetti.

Amerika ve Avrupa'da çok büyük destekler verildiğinin söylendiğini aktaran Öztürk, şöyle devam etti:

"Amerika basıyor doları gönderiyor. Rezerv para. Bütün dünyaya veriyor. Bizim böyle bir imkanımız yok. Bir taraftan dış ticaret açığını karşılamak zorundasınız. Ödemeler dengesinde en büyük etki neydi; turizm gelirleriydi. Hepiniz biliyorsunuz 2020'de turizm gelirlerinde 30 milyar dolar gibi büyük bir açık verdik. Yine dış ticarette, ihracatta, bütün dünyada ekonomiler küçülünce 12 milyar dolar civarında da oradan bir kaybımız var. Bütün bunları ortaya koyduğunuzda biz 2020 yılını 1,8 gibi bir büyümeyle kapatıyorsak bu bizim için de sevinilmesi gereken bir olaydır. Yeter mi yetmez. Güçlü, büyüyen bir Türkiye hedefine doğru gitmek için her şeyden önce ekonomimizi, dış ticaret açığımızı düzeltmemiz, cari açığımızı asgariye indirmemiz hatta pozitife geçirmemiz lazım."

Teklifin geneli üzerindeki görüşmeler devam ediyor.