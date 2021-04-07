1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Polis Teşkilatının ilk müzesi açılıyor

Başkentte açılacak müzede, Sultan Abdülmecid döneminden bugüne kadar Emniyet Teşkilatının geçirdiği safhalara ait polisin kullandığı silah, mühimmat, kıyafet, haberleşme araçları ile belge ve fotoğraflar sergilenecek. -
 07 Nisan 2021 20:05
+Aa- Yazdır
Türk Polis Teşkilatının ilk müzesi açılıyor

Kuruluşundan bugüne kadar Türk polisinin kullandığı silah, mühimmat, araç gereç ve kıyafet ile tarihi belgelerinin sergilendiği ilk Polis Müzesi, 9 Nisan'da açılacak.

Halkın huzur ve güven ortamında yaşaması için görev yapan Türk Polis Teşkilatının tarihi kimliğini yansıtma noktasında eksikliğini yaşadığı müzenin yapımına ilişkin çalışmalar tamamlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde 1518 metrekare alanda oluşturulan müzede, Sultan Abdülmecid döneminden bugüne kadar Emniyet Teşkilatının geçirdiği safhalar, polisin kullandığı silah, mühimmat, kıyafet, haberleşme araçları ile teşkilata ait belge ve fotoğraflar yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından gerekli izinler alınarak oluşturulan müzenin, teşkilatın yaşadığı değişimi yeni nesillere aktararak, halkla ilişkiler ve kurumsal imajın güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Türk Polis Teşkilatı için ilk olma özelliği taşıyan Polis Müzesi, 9 Nisan Cuma günü açılacak.

Polisin 176 yıllık geçmişi bu müzede

EGM Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Ayşegül Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzede Türk Polis Teşkilatının 176 yıllık geçmişini tarihi bir kronoloji içerisinde ortaya koyan belge, araç gereç ile canlandırmaların yer aldığını söyledi.

Müze çalışmalarının ilk olarak 1911'de planlandığını belirten Özcan, Dahiliye Nezaretince 1917'de İkdam Gazetesinde yayımlanan nizamnameyle tüm vilayetlerden polislerin kullandığı araç gereç, teçhizat ve kıyafetlerin sergilenmek üzere merkeze gönderilmesinin istendiğini ancak savaş koşulları nedeniyle çalışmalara ara verildiğini dile getirdi.

Canlandırmalar dikkati çekiyor

Özcan, "Müzeyi açmak, bunu gururla söylüyorum, bizim dönemimize denk geldi." ifadesini kullandı.

Müzedeki canlandırmalara değinen Özcan, geçmişte polis olacakların, "müteselsil kefil" yöntemiyle mahallenin imamı, muhtarı ve önde gelenlerine sorularak alınmasını yansıtan canlandırmaya müzede yer verildiğini ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kaybolan çantasına ilişkin canlandırmanın da müzede sergilendiğini kaydeden Özcan, olayı şöyle anlattı:

"Atatürk, Kurtuluş Savaşı esnasında Amasya Genelgesi'ni yapıyor. Sivas'a geçerken çanta arabaya iyi bağlanmadığı için bir şekilde kayboluyor. Amasya'da bu çantayı polisler buluyor. Atatürk, çantayı bulan polise hediye vermek ve çantayı almak üzere bir asker gönderiyor. Aynı zamanda kendisine teşekkür etmek için bir telgraf da yolluyor."

Vatandaşlar ziyaret edebilecek

Özcan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescillenen ilk Polis Müzesi özelliğindeki müzenin, vatandaşlarca ücretsiz olarak haftanın 6 günü ziyaret edilebileceğini, aynı zamanda müzenin egm.gov.tr/sosyalhizmetlervesaglik internet sitesindeki "EGM Polis Müzesi" bölümünden de sanal olarak gezilebileceğini bildirdi.

Müzenin açılışının 9 Nisan Cuma günü yapılacağını ifade eden Özcan, "Çok heyecanlıyız. 103 yıllık bir serüveni o gün sonlandıracağız. Tabii ki biz de hem gururlu hem mutlu hem de heyecanlıyız. Sabırla bekliyoruz cuma gününü." dedi.

Şehitler de unutulmadı

Özcan, müzede şehitlerin anılarının yaşatıldığı bir bölümün de olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu ülke için canını veren, bayrağımıza rengini veren, kanlarını akıtan şehitlerimizi de tabii ki unutmadık. Ailelerimizin gönderdiği manevi değeri olan şehitlerimizin kişisel eşyalarıyla şehitler alanı oluşturduk. Gerçekten insanı duygulandıran, gözyaşlarınızı tutamayacağınız bir alan. Böylelikle aslında onlara da bir anlamda vefamızı göstermiş olduk. Ayrıca bu alanda 15 Temmuz şehitlerimizi de unutmadık. Onları anlatan bir prodüksiyonumuz var. Teşkilatın kuruluşundan bugüne kadar şehit olan personelimizi anma adına ayrıca prodüksiyonumuz var. Maneviyatı çok yüksek bir alan. Umarım vatandaşlarımız da bizler gibi düşünürler."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor
07 Nisan 2021 21:04		 Ankara'da hobi bahçelerinde yıkıma erteleme
07 Nisan 2021 21:01
Özel harekat polislerinin eğitim faaliyetleri nefes kesti
07 Nisan 2021 20:29		 TOKİ'den Elazığ deprem konutları için ihale açıklaması
07 Nisan 2021 18:04
Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
07 Nisan 2021 17:33		 İstanbul'da hurda ve ikinci el eşya alım satımlarına 'belge' şartı getirildi
07 Nisan 2021 16:55
3 ayda 2 bin 197 internet sitesi hakkında işlem yapıldı
07 Nisan 2021 16:20		 JGK sağlık personelinin uzmanlık sınavlarına giriş şartları belli oldu
07 Nisan 2021 16:04
MASAK: 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun mal varlığı donduruldu
07 Nisan 2021 15:50		 Öğretmenlerde korona çıktı, ilçede 6 okulda eğitime ara verildi
07 Nisan 2021 14:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:32 - Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor! 55 bine yaklaştı21:26 - Sivasspor'un 10 maçtır bileği bükülmüyor21:15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı'na katılacak21:07 - Beşiktaş, Alanyaspor'u 3 golle geçti21:04 - Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor21:01 - Ankara'da hobi bahçelerinde yıkıma erteleme
20:48 - SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi20:30 - TCMB Başkanı, Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı20:29 - Özel harekat polislerinin eğitim faaliyetleri nefes kesti20:24 - Muharrem öğretmen hak arama mücadelesiyle örnek oldu20:09 - Tayvanlı genç, cemaat bulma uygulaması 'Wahdapp'ı geliştirdi20:07 - 'Emektar polisler' göreve ilk günkü heyecanla devam ediyor
20:05 - Türk Polis Teşkilatının ilk müzesi açılıyor19:52 - Alıcı yok! Tonlarca soğan, elma, limon depolarda çürüyor19:47 - Av. İskender Azatoğlu son yolculuğuna uğurlandı19:45 - HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı19:30 - AK Partili Öztürk: 2021 yılının daha iyi olacağını görüyoruz
19:28 - 23 avukatın DHKP/C üyeliğinden yargılanmasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Ramazan'da ülkeyi genel olarak dinlendireceğiz
Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak
Öğretmenler de güvenlik soruşturmasına dahil edildi
HES kodu uyanıklığı: Ekran görüntüsü ile her yer serbest
İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
Engelli memur geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldı
Şehit olan pilotun kimliği belli oldu
Usta oyuncu koronaya yenildi
Danıştay'dan sağlıkçılara güzel haber
37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imama FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tek geçmek 1
keser döner sap döner gün gelir hesap döner 2
vedat milor anketleri 1
ön izleme 2
Geçen hafta ne atlattık 2
tenzilat 1
Kahvaltı 1
en gereksiz üniversite bölümleri 7
kıran 1
durugörü 1
SON İLANLAR
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 22 danışman alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 50 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam