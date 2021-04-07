Muharrem öğretmen hak arama mücadelesiyle örnek oldu

İl merkezinde yaşayan öğretmen Muharrem Bostancı, 4 ay önce internet üzerinden 4 bin 250 TL'ye robot süpürge aldı. Kutusunu açtığında cihazın çalışmadığını görünce firmayla temasa geçip iade başvurusu yaptı. 2 gün sonra gelen mesajla şok yaşadı. Gelen mesajda reddedilme sebebinin 'kutunun açılması' olduğunun yazıldığını anlatan Muharrem Bostancı, "Reddedilmesinin sebebi kutusunun açılmasıymış. Ben de Amasya Tüketici Hakem Heyetine başvurdum. İncelenerek 40 gün içerisinde bana olumlu dönüldü. Çıkan raporla ürünümü iade etmek istedim. Hakem heyeti kararına rağmen beni yine oyaladılar. Bunun üzerine icra davası açtım. Ürünün parasının yanı sıra avukat ücreti ve dosya ücreti tahsil edildi" diye konuştu.

Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla internet üzerinden ticaretin artmasıyla yaşanan mağduriyetlere rağmen yine aynı yolla benzer bir ürün alan Bostancı, yeni cihazın sorunsuz çalıştığını söyledi.