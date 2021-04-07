1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

ABD merkezli SpaceX firması, üzerinde 60 adet Starlink internet uydusu taşıyan Falcon 9 roketi başarılı şekilde fırlattı. Fırlatmanın ardından Falcon 9'un iticileri ise başarılı şekilde yeryüzüne iniş gerçekleştirdi.
 07 Nisan 2021 20:48
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

ABD merkezli SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. SpaceX, Falcon 9 ile 60 adet Starlink internet uydusunu daha yörüngeye yerleştirirken, rokete ait iticiler ise Cape Canaveral'a 400 mil uzaklıkta bulunan ve Atlantik Okyanusu'nda yer alan "Tabi ki seni hala seviyorum" adlı iniş pistine başarılı bir şekilde indi. Bu iniş ile Falcon iticisinin 79'uncu başarılı inişi olurken, Falcon 9'un ise 7'nci fırlatması ve inişi olduğu ifade edildi.

Falcon 9 sayesinde yörüngeye yerleştirilecek olan Starlink uyduları aracılığıyla tüm dünyadaki kullanıcılara yüksek hızlı internet erişimi sağlamayı hedefleyen SpaceX tarafından yapılan açıklamada, bu servisin özellikle bağlantısı çok az olan veya hiç olmayan kırsal veya yerleşime uzak bölgelerdeki kişiler için faydalı olacağı kaydedildi.

SpaceX Dragon mühendisi Youmei Zhou canlı yayın sırasında yaptığı açıklamada, "Drone gezilerimiz bir futbol sahasına eşdeğer boyuttadır ve tam orada gördüğünüz iniş alanı yaklaşık 200 fite 150 fit. Bu, bir hokey pistinin iniş alanına sığması için yeterince büyük" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bugün gerçekleştirilen fırlatma, firmanın gelişmekte olan internet servisi için bu yıl içinde gerçekleştirdiği 10'nuncu, toplamda ise 24'üncü fırlatma olarak kayda geçti.

SpaceX, bin 440 Starlink uydusundan oluşan ilk aşamayı tamamlamak amacıyla bugüne kadar bin 300'den fazla Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üs bölgelerinde yaşam nasıl oluyor?
07 Nisan 2021 18:54		 Demir yollarında kullanılan Milli Sinyal Sistemi uluslararası alanda sertifika aldı
07 Nisan 2021 13:11
WhatsApp'a yeni özellik: Mesaj aktarma dönemi başlıyor...
07 Nisan 2021 11:50		 WhatsApp'ın sahibi Zuckerberg de Signal dedi
07 Nisan 2021 09:15
Yeni iPhone 13'ten bir sızıntı daha: Çentik ve ön kamerada değişiklik
06 Nisan 2021 11:03		 Bloomberg: Türkiye, öldürücü SİHA teknolojisinde pazar lideri oluyor
05 Nisan 2021 22:03
Futbol sahası büyüklüğündeki asteroit Dünya'ya yaklaşıyor
05 Nisan 2021 21:56		 Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçakları geliyor
05 Nisan 2021 16:20
Avukatlar için geliştirilen 'Celse' mobil uygulaması 169 bin kez indirildi
05 Nisan 2021 10:10		 Bir dönemin ünlü telefon markası piyasadan çekiliyor
05 Nisan 2021 09:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:32 - Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor! 55 bine yaklaştı21:26 - Sivasspor'un 10 maçtır bileği bükülmüyor21:15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı'na katılacak21:07 - Beşiktaş, Alanyaspor'u 3 golle geçti21:04 - Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor21:01 - Ankara'da hobi bahçelerinde yıkıma erteleme
20:48 - SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi20:30 - TCMB Başkanı, Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı20:29 - Özel harekat polislerinin eğitim faaliyetleri nefes kesti20:24 - Muharrem öğretmen hak arama mücadelesiyle örnek oldu20:09 - Tayvanlı genç, cemaat bulma uygulaması 'Wahdapp'ı geliştirdi20:07 - 'Emektar polisler' göreve ilk günkü heyecanla devam ediyor
20:05 - Türk Polis Teşkilatının ilk müzesi açılıyor19:52 - Alıcı yok! Tonlarca soğan, elma, limon depolarda çürüyor19:47 - Av. İskender Azatoğlu son yolculuğuna uğurlandı19:45 - HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı19:30 - AK Partili Öztürk: 2021 yılının daha iyi olacağını görüyoruz
19:28 - 23 avukatın DHKP/C üyeliğinden yargılanmasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Ramazan'da ülkeyi genel olarak dinlendireceğiz
Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak
Öğretmenler de güvenlik soruşturmasına dahil edildi
HES kodu uyanıklığı: Ekran görüntüsü ile her yer serbest
İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
Engelli memur geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldı
Şehit olan pilotun kimliği belli oldu
Usta oyuncu koronaya yenildi
Danıştay'dan sağlıkçılara güzel haber
37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imama FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ghost 3
pejoratif 2
imtiyaz 2
dem 1
masumlar apartmanı 2
Muhatap 1
gümrah 1
paradise 1
marfan sendromu 1
bir şehrin yaşam standardını öğrenmenin en kolay yolu 3
SON İLANLAR
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 22 danışman alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 50 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam