1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da hobi bahçelerinde yıkıma erteleme

Ankara'nın Sincan ilçesinde hobi bahçeleri üzerine inşa edilen kaçak yapıların yıkımı, ev sahiplerinin iş makinelerinin üzerine çıkarak tepki göstermesi üzerine 1 hafta ertelendi.
 07 Nisan 2021 21:01
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sincan Belediyesi, ilçeye bağlı Anayurt Mahallesindeki hobi bahçelerinde bulunan 100 kaçak yapıdan, mahkeme kararı sonuçlanan 10 tanesinin yıkılmasına karar verdi. Ardından bu yapıların yıkılması için geçen hafta ev sahiplerine tebligat gönderildi. Ancak söz konusu bölgede herhangi bir yıkım gerçekleşmedi. Bunun üzerine belediye ekipleri, bugün yıkım için iş makineleriyle çalışma başlattı. Belediye ekiplerine tepki gösteren yaklaşık 100 kişilik grup, iş makinelerinin üzerine çıkarak yıkıma engel oldu. Bu sırada ev sahipleri ile görevliler arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine jandarmaya haber verildi. Jandarma ile birlikte TOMA ve sağlık ekipleri de tedbir amacıyla bölgeye sevk edildi. Jandarmanın ev sahipleriyle görüşmesinin ardından kaçak yapıların yıkılması için 1 hafta daha ek süre verildi. Vatandaşların bazıları bunun üzerine çoğu ahşap olan yapıları sökmeye başladı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor
07 Nisan 2021 21:04		 Özel harekat polislerinin eğitim faaliyetleri nefes kesti
07 Nisan 2021 20:29
Türk Polis Teşkilatının ilk müzesi açılıyor
07 Nisan 2021 20:05		 TOKİ'den Elazığ deprem konutları için ihale açıklaması
07 Nisan 2021 18:04
Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
07 Nisan 2021 17:33		 İstanbul'da hurda ve ikinci el eşya alım satımlarına 'belge' şartı getirildi
07 Nisan 2021 16:55
3 ayda 2 bin 197 internet sitesi hakkında işlem yapıldı
07 Nisan 2021 16:20		 JGK sağlık personelinin uzmanlık sınavlarına giriş şartları belli oldu
07 Nisan 2021 16:04
MASAK: 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun mal varlığı donduruldu
07 Nisan 2021 15:50		 Öğretmenlerde korona çıktı, ilçede 6 okulda eğitime ara verildi
07 Nisan 2021 14:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:32 - Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor! 55 bine yaklaştı21:26 - Sivasspor'un 10 maçtır bileği bükülmüyor21:15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı'na katılacak21:07 - Beşiktaş, Alanyaspor'u 3 golle geçti21:04 - Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor21:01 - Ankara'da hobi bahçelerinde yıkıma erteleme
20:48 - SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi20:30 - TCMB Başkanı, Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı20:29 - Özel harekat polislerinin eğitim faaliyetleri nefes kesti20:24 - Muharrem öğretmen hak arama mücadelesiyle örnek oldu20:09 - Tayvanlı genç, cemaat bulma uygulaması 'Wahdapp'ı geliştirdi20:07 - 'Emektar polisler' göreve ilk günkü heyecanla devam ediyor
20:05 - Türk Polis Teşkilatının ilk müzesi açılıyor19:52 - Alıcı yok! Tonlarca soğan, elma, limon depolarda çürüyor19:47 - Av. İskender Azatoğlu son yolculuğuna uğurlandı19:45 - HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı19:30 - AK Partili Öztürk: 2021 yılının daha iyi olacağını görüyoruz
19:28 - 23 avukatın DHKP/C üyeliğinden yargılanmasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Ramazan'da ülkeyi genel olarak dinlendireceğiz
Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak
Öğretmenler de güvenlik soruşturmasına dahil edildi
HES kodu uyanıklığı: Ekran görüntüsü ile her yer serbest
İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
Engelli memur geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldı
Şehit olan pilotun kimliği belli oldu
Usta oyuncu koronaya yenildi
Danıştay'dan sağlıkçılara güzel haber
37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imama FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
paradise 1
durugörü 1
Geçen hafta ne atlattık 2
aperatif 2
tek geçmek 1
afyonu patlamamak 1
enginde yavaş yavaş 1
asude 1
oksimetre 1
muaf 3
SON İLANLAR
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 22 danışman alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 50 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam