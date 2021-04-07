1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde Mehmetçik, eli tetikte görev yapmayı sürdürüyor. Asker, terör örgütünün bölgeye yönelik düzenlemeyi planladığı saldırıları önlemek için kritik bölgelerde oluşturulan yol kontrol noktalarında da tüm araçları didik didik arıyor. Bomba arama köpeği kullanılarak yapılan aramalar ile teröristlerin saldırıları önlenerek, Resulayn'da huzurun bozulması engelleniyor.
 07 Nisan 2021 21:04
+Aa- Yazdır
Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu 2019 yılı Ekim ayında düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ile Resulayn'ı terör örgütlerinden arındırdı. Bölgenin teröristlerden arındırılmasının ardından terör örgütünün baskısı nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce sivil, yeniden Tel Abyad ve Resulayn'a döndü. Terör örgütü ise son dönemde Tel Abyad ve Resulayn'a yönelik bombalı araçlarla saldırılar düzenlemeye başladı.

Saldırıların önlenmesi için TSK ve SMO askerleri, her iki kentin giriş noktalarında yoğun önlem alarak, teröristlere engel olmaya başladı.

KRİTİK BÖLGELERE KONTROL NOKTALARI KURULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Resulayn ve Tel Abyad'daki kritik bölgelere yol kontrol noktaları oluşturuldu. Beton bariyerler ile oluşturulan zırhlı araçların konuşlandırıldığı kontrol noktalarında eli tetikte görev yapan askerler, gelen araçları didik didik arıyor. Teröristlerin olası bombalı saldırılarına karşı kontrol noktalarına barikat sistemi kuran TSK, Tel Abyad ve Reuslayn'a ulaşıma izin vermiyor.

BOMBA ARAMA KÖPEĞİ İLE ARAMA YAPILIYOR

Terör örgütleri tarafından Barış Pınarı Bölgesi'ne yönelik uzaktan yaptığı taciz ve saldırıların yanı sıra bomba yüklü araçlara da başvuruyor. Barış Pınarı Bölgesi'nde kurulu 50'den fazla yol kontrol noktasında görevli TSK ve SMO askerleri, gelen araçları durdurduktan sonra içinde bulunanları aşağı indirip üst aramasından geçirirken; bomba arama köpeği Zar ise patlayıcı bulunup bulunmadığını kontrol ediyor. Bomba arama köpeği Zar'ın yaptığı aramalar ile bugüne kadar Resulayn bölgesine yönelik 15 civarında saldırı önlendi. Bomba arama köpeği Zar'ın tespiti ile bulunan bomba yüklü araçların kontrollü şekilde imha edildi.

Teröristlerin Resulayn ve Tel Abyad'a ulaşarak bölgenin huzurunu bozmasına izin verilmemesine yönelik askerler, yol kontrol noktalarındaki görevlerini titizlikle sürdürüyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da hobi bahçelerinde yıkıma erteleme
07 Nisan 2021 21:01		 Özel harekat polislerinin eğitim faaliyetleri nefes kesti
07 Nisan 2021 20:29
Türk Polis Teşkilatının ilk müzesi açılıyor
07 Nisan 2021 20:05		 TOKİ'den Elazığ deprem konutları için ihale açıklaması
07 Nisan 2021 18:04
Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
07 Nisan 2021 17:33		 İstanbul'da hurda ve ikinci el eşya alım satımlarına 'belge' şartı getirildi
07 Nisan 2021 16:55
3 ayda 2 bin 197 internet sitesi hakkında işlem yapıldı
07 Nisan 2021 16:20		 JGK sağlık personelinin uzmanlık sınavlarına giriş şartları belli oldu
07 Nisan 2021 16:04
MASAK: 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun mal varlığı donduruldu
07 Nisan 2021 15:50		 Öğretmenlerde korona çıktı, ilçede 6 okulda eğitime ara verildi
07 Nisan 2021 14:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:32 - Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor! 55 bine yaklaştı21:26 - Sivasspor'un 10 maçtır bileği bükülmüyor21:15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı'na katılacak21:07 - Beşiktaş, Alanyaspor'u 3 golle geçti21:04 - Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor21:01 - Ankara'da hobi bahçelerinde yıkıma erteleme
20:48 - SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi20:30 - TCMB Başkanı, Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı20:29 - Özel harekat polislerinin eğitim faaliyetleri nefes kesti20:24 - Muharrem öğretmen hak arama mücadelesiyle örnek oldu20:09 - Tayvanlı genç, cemaat bulma uygulaması 'Wahdapp'ı geliştirdi20:07 - 'Emektar polisler' göreve ilk günkü heyecanla devam ediyor
20:05 - Türk Polis Teşkilatının ilk müzesi açılıyor19:52 - Alıcı yok! Tonlarca soğan, elma, limon depolarda çürüyor19:47 - Av. İskender Azatoğlu son yolculuğuna uğurlandı19:45 - HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı19:30 - AK Partili Öztürk: 2021 yılının daha iyi olacağını görüyoruz
19:28 - 23 avukatın DHKP/C üyeliğinden yargılanmasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Ramazan'da ülkeyi genel olarak dinlendireceğiz
Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak
Öğretmenler de güvenlik soruşturmasına dahil edildi
HES kodu uyanıklığı: Ekran görüntüsü ile her yer serbest
İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
Engelli memur geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldı
Şehit olan pilotun kimliği belli oldu
Usta oyuncu koronaya yenildi
Danıştay'dan sağlıkçılara güzel haber
37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imama FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ön izleme 2
malumatfuruş 2
tek geçmek 1
insicam 1
ev ekonomisi 2
asteroid 1
ramazan pidesi 4
Kahvaltı 1
pelikan 1
story atmak 5
SON İLANLAR
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 22 danışman alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 50 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam