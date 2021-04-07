Beşiktaş, Alanyaspor'u 3 golle geçti
Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken 2 maç aradan sonra kazandı ve ilk yarıda yenildiği rakibini mağlup etti.
|07 Nisan 2021 21:07
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Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş; Cenk Tosun, Ghezzal ve N'Koudou'nun golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, 2 maç aradan sonra 3 puana uzandı ve zirve yarışında hata yapmadı. Sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan mücadelede rakibine 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, bu sonuçla rövanşı da almış oldu. Ligin ilk yarısında Konyaspor, Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Alanyaspor karşılaşmalarından puansız ayrılan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ikinci yarıda oynadığı maçlarda ise rakiplerine puan kaptırmadı. İlk yarıda mağlup olduğu bütün rakipleri karşısında ligin ikinci yarısında 3 puana uzanmayı başaran Beşiktaş, rövanşları da almış oldu.
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