1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beşiktaş, Alanyaspor'u 3 golle geçti

Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken 2 maç aradan sonra kazandı ve ilk yarıda yenildiği rakibini mağlup etti.
 07 Nisan 2021 21:07
+Aa- Yazdır
Beşiktaş, Alanyaspor'u 3 golle geçti

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş; Cenk Tosun, Ghezzal ve N'Koudou'nun golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, 2 maç aradan sonra 3 puana uzandı ve zirve yarışında hata yapmadı. Sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan mücadelede rakibine 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, bu sonuçla rövanşı da almış oldu. Ligin ilk yarısında Konyaspor, Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Alanyaspor karşılaşmalarından puansız ayrılan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ikinci yarıda oynadığı maçlarda ise rakiplerine puan kaptırmadı. İlk yarıda mağlup olduğu bütün rakipleri karşısında ligin ikinci yarısında 3 puana uzanmayı başaran Beşiktaş, rövanşları da almış oldu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sivasspor'un 10 maçtır bileği bükülmüyor
07 Nisan 2021 21:26		 Futbol dünyasına aşı geliyor
07 Nisan 2021 19:07
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 3 sıra yükseldi
07 Nisan 2021 16:51		 Federasyon'dan çağrı: Survivor'ı bırak, er meydanına dön!
06 Nisan 2021 10:40
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı
06 Nisan 2021 10:18		 Fenerbahçe'den iç sahada 65 gün sonra galibiyet
05 Nisan 2021 21:08
Beşiktaş 8 maç sonra kaybetti
04 Nisan 2021 21:13		 Ronaldo'nun kaptanlık pazubandına rekor fiyat verildi!
03 Nisan 2021 08:21
TFF, milli futbolculara prim verildiği iddialarını yalanladı
02 Nisan 2021 19:08		 TFF, üç hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
02 Nisan 2021 14:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:32 - Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor! 55 bine yaklaştı21:26 - Sivasspor'un 10 maçtır bileği bükülmüyor21:15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı'na katılacak21:07 - Beşiktaş, Alanyaspor'u 3 golle geçti21:04 - Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor21:01 - Ankara'da hobi bahçelerinde yıkıma erteleme
20:48 - SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi20:30 - TCMB Başkanı, Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı20:29 - Özel harekat polislerinin eğitim faaliyetleri nefes kesti20:24 - Muharrem öğretmen hak arama mücadelesiyle örnek oldu20:09 - Tayvanlı genç, cemaat bulma uygulaması 'Wahdapp'ı geliştirdi20:07 - 'Emektar polisler' göreve ilk günkü heyecanla devam ediyor
20:05 - Türk Polis Teşkilatının ilk müzesi açılıyor19:52 - Alıcı yok! Tonlarca soğan, elma, limon depolarda çürüyor19:47 - Av. İskender Azatoğlu son yolculuğuna uğurlandı19:45 - HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı19:30 - AK Partili Öztürk: 2021 yılının daha iyi olacağını görüyoruz
19:28 - 23 avukatın DHKP/C üyeliğinden yargılanmasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Ramazan'da ülkeyi genel olarak dinlendireceğiz
Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak
Öğretmenler de güvenlik soruşturmasına dahil edildi
HES kodu uyanıklığı: Ekran görüntüsü ile her yer serbest
İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
Engelli memur geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldı
Şehit olan pilotun kimliği belli oldu
Usta oyuncu koronaya yenildi
Danıştay'dan sağlıkçılara güzel haber
37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imama FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ramazanda tüm ülkeyi dinlendirmek 1
dem 1
zevkler ve renkler tartışılmaz 1
haybe 1
bir recalim var 1
Bugün olanlar 2
baz almak 1
Mizan 1
imtiyaz 2
doz 1
SON İLANLAR
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 22 danışman alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 50 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam