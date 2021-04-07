Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı'na katılacak
|07 Nisan 2021 21:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş'in ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek D-8 Teşkilatı'nın 10'uncu Zirve Toplantısı'na katılacak. İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zirve Toplantısı'nda 20 Ekim 2017'den bu yana Türkiye tarafından deruhte edilmekte olan D-8 Dönem Başkanlığı Bangladeş'e devredileceği aktarıldı. Açıklamada, 'Dönüştürücü Bir Dünya İçin İşbirliği: Gençliğin ve Teknolojinin Gücünden Faydalanmak' temasıyla icra edilecek zirveye, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, özel konuk olarak davet edilen İslam Kalkınma Bankası Başkanı'nın da katılacağı belirtildi. Zirvede, D-8 gündeminde yer alan ticari ve ekonomik işbirliği konularının ele alınacağı, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi. Açıklamada, "Toplantı çerçevesinde, korona virüsle mücadelede eşgüdümün yanı sıra Teşkilat bünyesinde çeşitli alanlarda sürdürülen işbirliği faaliyetlerine ivme kazandırılması, geleceğe dair vizyonun ortaya konulması, bu maksatla bir yol haritasının çizilmesi amaçlanmaktadır. Zirve sonunda Dakka Bildirisi ve D-8 10 Yıllık Yol Haritası başlıklı iki belgenin kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.
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