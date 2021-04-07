YÖK, eski rektöre aylıktan kesme cezası verdi
|07 Nisan 2021 21:55
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi eski rektör Bircan, mevcut ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir'e kurulan kumpas ve şantaj nedeniyle 2020 yılının Ekim ayında gözaltına alınmıştı.
Eski rektör ve genel sekreter hakkında bir soruşturma da idari yönden yapıldı.
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın başkanlığını yaptığı YÖK Disiplin Kurulu, suçunu sabit bulduğu Cavit Bircan için oy birliğiyle 2547 sayılı Kanunun 53, maddesinin (b-4-b) bendi uyarınca "kademe ilerlemesinin durdurulması cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklifi kabul ederken, kanunun 53/D maddesinin 3. paragrafı uyarınca bir alt ceza olan 1/15 oranında aylıktan kesme cezası verdi.
YÖK Disiplin Kurulu, Göksel Baran'ın için de 1/15 oranında aylıktan kesme cezasını oy birliğiyle aldı.
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