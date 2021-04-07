MSB acı haberi duyurdu: 2 silah arkadaşımız şehit oldu
|07 Nisan 2021 22:22
|+Aa- Yazdır
Suriye'nin Tel Rıfat kırsalından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından havanlı saldırıda 2 uzman çavuş şehit oldu.
Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'deki TSK unsurlarına havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Komando Uzman Çavuşlar Gökhan Çakır ile Ahmet Akdal şehit oldu. Şehitlerin naaşı zırhlı askeri ambulansla alınarak Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi morguna getirildi. Uzman Çavuşlar Gökhan Çakır ile Ahmet Akdal'ın naaşları, memleketleri Kahramanmaraş ile Bursa'ya uğurlanması için Gaziantep Havalimanına gönderilecek. Hastaneye 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Gökay Muştu ile çok sayıda komutanın geldiği öğrenildi.
Terör örgütü hedefleri vuruluyor
Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki askerler tarafından ateş destek vasıtalarıyla PKK/PYD hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi. Yoğun bombardımanın sürdüğü kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|23 avukatın DHKP/C üyeliğinden yargılanmasına devam edildi
07 Nisan 2021 19:28
|Adana'daki FETÖ davasında 5 sanıktan ikisine hapis cezası
07 Nisan 2021 18:14
|Bakan Soylu: Eren-10 Operasyonu'nda 4 terörist öldürüldü
07 Nisan 2021 17:59
|Eski Emniyet Müdürü Sezer'e FETÖ'den hapis cezası
07 Nisan 2021 15:54
|Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
07 Nisan 2021 15:02
|İzmir'de PKK ve FETÖ'den 4 zanlı tutuklandı
07 Nisan 2021 14:52
|FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanması davası yeniden görüldü
07 Nisan 2021 14:30
|Yüreği yanık 2 aile daha HDP önündeki evlat nöbeti eylemine katıldı
07 Nisan 2021 13:45
|FETÖ'nün 'yurt sorumlusu'na 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
07 Nisan 2021 11:31
|Mahrem imam, 'elma yedirme' yöntemiyle istihbarat aldıklarını açıkladı
07 Nisan 2021 11:30