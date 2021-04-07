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İnternet üzerinden hayvan satışına tepkiler büyüyor

Adana Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, satışı ve beslenmesi yasak olan birçok hayvan türünün internetten satılmaya devam ettiğini söyledi. İnternetten hayvan satışının her geçen gün arttığını belirten Kalaycıoğlu, akla gelmeyecek hayvanların dahi yasa dışı yollardan satışa sunulduğunu söyledi. Kalaycıoğlu, "Tarantula, baykuş, albino kirpi, yılan ne ararsan var. Devlet kontrolünden geçmeden yapılan bu satışlar hem hayvana hem de alan kişiye zarar vermektir" dedi.
 07 Nisan 2021 23:12
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İnternet üzerinden hayvan satışına tepkiler büyüyor

Türkiye'de evcil hayvan besleme oranı yıldan yıla artarken canlı hayvan satışı yapmanın yetkisi pet marketlere veriliyor. Bu işletmelerde satışı ve evde beslenmesi uygun görülen hayvan türleri bulunuyor.

Ayrıca bazı tropikal, yabani ya da özel tür hayvanların satışı için Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) Belgesi zorunluluğu bulunuyor. Tüm bu kurallara karşın internet siteleri üzerinden canlı hayvan satışı yapıldığını belirten Adana Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, özellikle satışı yasak olan vahşi tür hayvanların bu mecralarda satışa sunulduğunu kaydetti. Bu durumun önüne geçilmesinin şart olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, hayvan satışlarını devlet kontrolü ile yaptıklarını, internetten yapılan satışlarda, bu kontrolün mümkün olmadığını söyledi.

'TARANTULA, BAYKUŞ, YILAN, NE ARARSAN VAR'

İnternetten hayvan satışının yeni bir sorun olmadığını, fakat günden güne artığını kaydeden Kalaycıoğlu, akla gelmeyecek hayvanların dahi yasa dışı yollardan satışa sunulduğunu söyledi. Hayvan satışının bu şekilde olmaması gerektiğini belirten Kalaycıoğlu, "Gelin görün ki internette her şey var. Tarantula, baykuş, albino kirpi, yılanın her türü, ne ararsan var. Evcil hayvan satma yetkisi bulunan bizlerin dahi satmadığımız hayvanları satıyorlar. Sadece yasaklı ırkları değil, yasal olanları da satıyorlar ama bunu da yapamazlar. Özellikle zor bulunan egzotik hayvanların internette piyasası fazla" dedi.

'CİTES BELGESİ ŞARTI VAR'

Egzotik ve nadir bulunan türlerin satışı yapılırken CİTES belgesi zorunluluğu olduğunu hatırlatan Kalaycıoğlu, pet marketçiler olarak bu tür satışları belgeye dayandırarak yaptıklarını söyledi. Böylelikle satışı yapılan hayvanın sağlık ve devlet kontrolünden geçirildiğini ifade eden Kalaycıoğlu, "Bu şekilde sorun yaşanmıyor. Ayrıca faturamızı da kesiyoruz. Devletimiz, pet marketlerde satılan her hayvandan haberdar oluyor. Bunun yanı sıra hayvan alan kişi ileride yaşayacağı problemde karşılarında muhatap bulabiliyor. Örneğin biz, iguanaları, papağanları belge ile satıyoruz. Her şey sağlıklı işliyor. Fakat internet üzerinden bu hayvanları aldığınızda sorun yaşarsanız muhatabınız yok. Mesela baykuş, atmaca gibi kuş türlerini internetten alıyorlar. O türler evde yaşamaz. Hayvanlar ölüyor. Yılan alanlar bir sürü sorun yaşıyor. Komşusunun evine yılanı kaçanları duyuyoruz. Bunlar riskli işler. Hem hayvana hem de alan kişiye yazık" diye konuştu.

Bu arada, Adana'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen timsaha dün el koyarken, timsahı evinde besleyen kişiye de yasal işlem uygulandı.
DHA
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