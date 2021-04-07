Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Tavuk çiftliğinin yazılımına girdiler 400 bin liralık zarar verdiler
Zonguldak'ta bir tavuk çiftliğinin depo yazılımına girerek binlerce liralık faturasız mal çıkışı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezevine gönderildi.
|07 Nisan 2021 23:20
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün bilişim sistemlerine girme, güveni kötüye kullanma suçlarıyla ilgili olarak çalışma başlatıldı. Tavuk firmasına ait bölge bayi sahibi N.B. isimli şahsın, işyerinin depo yazılım programına dışarıdan müdahaleyle, faturasız mal çıkışının yapılmasıyla yaklaşık 400 TL zarara uğratıldığını beyan etmesi üzerine yapılan çalışmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayın şüphelileri S.A. (46) K.K. (38) M.E. (49) isimli şahıslar hakkında uzaktan erişim ile sistemdeki verilerin oynandığına dair deliller tespit edildi. S.A. ve M.E. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Telefonuna indirdiği program 77 bin TL'ye patladı
07 Nisan 2021 17:16
|İzmir'de minibüsün çarptığı üniversite öğrencisi öldü
07 Nisan 2021 16:45
|Avukatlık bürosuna saldıran zanlı tutuklandı
07 Nisan 2021 16:30
|Şehit olan pilotun kimliği belli oldu
07 Nisan 2021 15:42
|Parmak izi 'karanlık oda'da incelenip, suç dosyaları aydınlatılıyor
07 Nisan 2021 14:05
|Bir haftadır kendisinden haber alınamayan hemşire aranıyor
07 Nisan 2021 13:52
|Arda Turan 'cinsel taciz' den beraat etmişti...Dava yeniden görülüyor
07 Nisan 2021 11:30
|Kapkaç mağduru iki kardeşin yerde sürüklenmesi kameraya yansıdı
07 Nisan 2021 10:11
|Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
07 Nisan 2021 09:32
|Karnından bıçaklanan genç, sedyede şarkı söyledi: Hayat sinemamızı ağlattılar
07 Nisan 2021 08:15