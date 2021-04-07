Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: İddialar asılsız
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/ iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Söz bu iddialar asılsız olup, iddia sahibinin spekülasyonlarından ibarettir" açıklamasında bulundu.
|07 Nisan 2021 23:56
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FETÖ, DEAŞ, PKK/PYD ve DHKP-C yöneticileri ve örgüt üyesi toplam 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararda yer alan DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/ iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Söz bu iddialar asılsız olup, iddia sahibinin spekülasyonlarından ibarettir. Bahse konu iddialar incelendiğinde bu 8 kişinin hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir" denildi.
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