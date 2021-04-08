İzmir'de binanın birinci katından düşen kişi ağır yaralandı
|08 Nisan 2021 07:15
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İddiaya göre, Reis Mahallesi Yıldız Caddesi'nde Özkan A. (37), eski kız arkadaşı Beyhan K'nin yaşadığı 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairesine geldi.
Dairede bir süre konuştuktan sonra Beyhan K. ile Özkan A. arasında tartışma çıktı.
O sırada uyuyan Beyhan K'nin oğlunun odaya girmesi üzerine Özkan A. kendisini balkona kilitledi.
Daha sonra yanındaki bıçakla kendisini yaralayan Özkan A, balkondan birinci katta bulunan tadilat iskelesine indi.
Özkan A, iskeleden bitişik binanın balkonuna atlamaya çalışırken yere düştü.
Binadakilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ağır yaralanan Özkan A'yı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Özkan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken Beyhan K, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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