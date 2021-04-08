Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Katliamın sebebi deniz manzarası
İstanbul Kartal'da Ahmet Salih Belginer (62) önceki gün, silahla avukatlık bürosunda dayı çocukları Haluk Onat (58), Kebire Esra Aymutlu (54), Ayşe Ece Aymutlu (26) ve Ahmet Nuri Onat'ı (63) öldürmüş, Arzu Onat'ı (56) ağır yaralamıştı.
|08 Nisan 2021 08:23
|+Aa- Yazdır
Belginer, taksiyle Yalova'daki boşandığı eşinin evine kaçarken yakalanmıştı. Ayşe Ece Aymutlu'nun, Kebire Esra Aymutlu'nun kızı olduğu ve doğuştan gözlerinin görmediği belirtildi.
Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmaya göre, Belginer ve dayı çocukları arasında, Yalova'da kendilerine miras kalan 2 bin dönümlük arazinin deniz gören kısmının paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşandığı ortaya çıktı. Emniyet'te susma hakkını kullanan Belginer, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tacizci şoföre şaka gibi ceza
08 Nisan 2021 08:28
|'Aşı sıranız geldi' mesajlarına dikkat
08 Nisan 2021 08:17
|Polis baskınına rağmen okeye devam ettiler
08 Nisan 2021 07:52
|İzmir'de binanın birinci katından düşen kişi ağır yaralandı
08 Nisan 2021 07:15
|Kayıp 8 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
07 Nisan 2021 23:59
|Tavuk çiftliğinin yazılımına girdiler 400 bin liralık zarar verdiler
07 Nisan 2021 23:20
|Telefonuna indirdiği program 77 bin TL'ye patladı
07 Nisan 2021 17:16
|İzmir'de minibüsün çarptığı üniversite öğrencisi öldü
07 Nisan 2021 16:45
|Şehit olan pilotun kimliği belli oldu
07 Nisan 2021 15:42
|Parmak izi 'karanlık oda'da incelenip, suç dosyaları aydınlatılıyor
07 Nisan 2021 14:05