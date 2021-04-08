Çanakkale'de 2 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
|08 Nisan 2021 09:19
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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mustafa Can başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Danişment ve Kozçeşme köylerinde, Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.
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