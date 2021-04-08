Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, kalp krizi geçirdi
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede tedavi altına alındı.
|08 Nisan 2021 10:01
|+Aa- Yazdır
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre Yardımcı, Ardeşen ilçesindeki evinde aniden rahatsızlandı. Rahatsızlandığını fark eden yakınları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Burada yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Yardımcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yardımcı'nın, müşahede altında tutulduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışlar yüzde 30 arttı
08 Nisan 2021 10:59
|İstanbul'da kuvvetli sağanağın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor
08 Nisan 2021 10:48
|Türksat, 'Kariyer Söyleşileri'ni youtube kanalı üzerinden yapacak
08 Nisan 2021 10:37
|Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutant virüsün bulaşma süresini açıkladı
08 Nisan 2021 10:25
|Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
08 Nisan 2021 10:19
|Tam kapanma mı geliyor?
08 Nisan 2021 09:40
|Artık namazlar cemaatle kılınabilecek...Cemaat bulma uygulaması geliştirildi
08 Nisan 2021 09:16
|Kahraman komutan 18'inci ameliyatını oldu
08 Nisan 2021 08:56
|Uzmanlar ısrarla uyarıyor: 'Aşı olduk' diye maske inmesin
08 Nisan 2021 08:34
|Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
08 Nisan 2021 08:08