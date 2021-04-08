Konya'da dedesini boğarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı
|08 Nisan 2021 10:40
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Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 25 Ocak'ta Sarayönü ilçesine bağlı İnli Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunan Ahmet K'nin (76) boynunda kırıklar olduğunu tespit etti.
Cinayet ihtimalini değerlendiren ekipler, anne ve babasını kaybettikten sonra bir süre dedesi Ahmet K'nin yanında yaşayan M.K. üzerinde yoğunlaştı.
Yapılan otopside Ahmet K'nin tırnaklarından alınan doku örneklerinin torunu M.K'ye ait olduğu belirlendi.
Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheli M.K'yi Konya'da gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden zanlı, sağlık kontrolünün ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
M.K'nin polisteki ifadesinde olay günü hastanede yatan babaannesinin durumunu öğrenmek amacıyla dedesinin evine gittiğini, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını, kendisine küfrettiği için dedesini iterek yere düşürdüğünü, ardından da boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Annesini ve babasını kaybeden zanlının, bipolar bozukluk nedeniyle ilaç kullandığı ve dedesi Ahmet K. ile sık sık tartıştığı öne sürüldü.
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