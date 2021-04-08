1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Hamzaçebi'nin şikayeti sonrasında 1 yıl 8 ay hapis hapis cezası verildi

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin özel görüntülerini haberleştiren Sabah gazetesi muhabirinin haberine internet sitelerinde yayımladıkları gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığını yazdı.
 08 Nisan 2021 11:30
+Aa- Yazdır
Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Hamzaçebi'nin şikayeti sonrasında 1 yıl 8 ay hapis hapis cezası verildi

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugün yayımlanan yazısında, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin şikayeti nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığını açıkladı.

"'Ne alaka? Senin günlük yazıların var. Gazetenin sorumlu müdürlüğü görevin var. Ama internetten niye sen ceza alıyorsun ki, Ali bey?' diyeceksiniz. Ben de 5 yıldır, mahkemeye onu anlatmaya çalışıyordum zaten" diyen Karahasanoğlu, devamında şunları kaydetti:

"Geçen yıl, pandemi diyerek, duruşma yapılmadığı dönemde, H. Ö. isimli Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi hanım, sanıkların haberi olmaksızın, kendi kendine duruşma açıp, mahkumiyet kararı vermişti. 'Burası muz cumhuriyeti mi? Sanığın haberi olmadan duruşma açılır mı? Belirlenen duruşma gününden önce duruşma yapılır mı?' dedik, itiraz ettik.

Gündemin yoğunluğu içinde, okuyucuları da rahatsız etmemek için, hukuk skandalı kararının haberini bile yapmadık. 'İnsani bir hata olabilir.. İfşa ederek, yargıya güveni, bir de biz zedelemeyelim' dedik. Ama o ne? İnternet sitesinin sorumlusu olmadığıma dair, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan resmi yazı gelmiş olmasına rağmen.

Önce duruşma savcısı Ö. A. beyefendi, 'Cezalandırılsın. Sanık istediği kadar, 'İnternetteki yayından içerik sağlayıcı sorumludur. Gazetenin sorumlu müdürü sorumlu değildir' savunması yapsın.. CHP'li milletvekili ceza istemişse, kanuna bakmaya gerek yok.. Ben de CHP milletvekiline katılıyorum' edası ile.

'CHP'li milletvekilinin bir kadınla ilişkisini ifşa, özel hayatın gizliliğini ihlaldir. Adamcağızın özel hayatından size ne? Ceza verilsin' talebinde bulunuyor. Dün de hakime hanım 'Gazetenin sorumlu müdürü, internet sitesindeki haberden sorumlu tutulamaz' savunmamızı, onlarca içtihad sunarak ispatlamamıza rağmen, 1 yıl 8 ay hapis cezasını bastırıyor.

Hani ne deniyordu.

'İyisiniz iyisiniz. Erdoğan'ın yandaşları..'

İyi miyiz, bir daha söyler misiniz?"
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: Yerli aşıyı tüm insanlığın istifadesine sunacağız
08 Nisan 2021 12:28		 Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları devam ediyor
08 Nisan 2021 12:03
Bakan Ersoy'dan aşılama programı açıklaması
08 Nisan 2021 11:54		 Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine: Bu habercilik hastalıklı, tedaviye ihtiyaç var
08 Nisan 2021 11:24
Hilal Kaplan: Bunca yıllık yandaşım böyle diyaloğum yok!
08 Nisan 2021 11:15		 Bakan Çavuşoğlu'ndan AB Heyetine oturma düzeni açıklaması
08 Nisan 2021 11:10
Çin Büyükelçisine tepkiler: İstenmeyen adam ilan edilsin!
08 Nisan 2021 07:40		 Mal varlığı dondurulan DEAŞ'la irtibatlı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığı iddiasına yalanlama
08 Nisan 2021 00:11
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
08 Nisan 2021 00:07		 8 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
08 Nisan 2021 00:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:11 - Traktörünün pulluğuna taş takıldı, lahit mezar ortaya çıktı13:05 - Tek Pencere Teşvik Sistemi çalışmasında sona yaklaşıldı12:58 - Tekirdağ'da artan vakaların yüzde 30'unu gençler oluşturuyor12:48 - Personelinde korona vakaları artan belediye özür diledi12:43 - Balıkesir'de Fatma öğretmen kalbine yenik düştü
12:37 - Bakan Soylu: Domuz Dağı'nda 6 terörist öldü, biri de kıpkırmızı12:28 - Erdoğan: Yerli aşıyı tüm insanlığın istifadesine sunacağız12:25 - Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi12:17 - Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında öğrenciler sanatla buluşuyor12:12 - Gün ortası döviz fiyatları12:11 - Nişana katılan 100 kişi korona oldu, 75 ev karantinaya alındı
12:06 - Antalya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı12:04 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı12:03 - Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları devam ediyor11:59 - Doktor, eczacı komşusunu 'otopark' kavgasında bıçakladı11:57 - Bilim Kurulu, 1 ay sonra yüz yüze toplanıyor
11:54 - Bakan Ersoy'dan aşılama programı açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma mı geliyor?
Ayasofya İmamı, Marmara Üniversitesi'ne geri döndü
Yufkacıya kaçan eltilerden sonra bir başka skandal!
Anayasa Mahkemesinden sözleşmeli öğretmenlik ve sözlü sınavla ilgili karar
Bir skandal daha: 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı
Bilim Kurulu, 1 ay sonra yüz yüze toplanıyor
Piyasalar TCMB faiz kararına odaklanlandı
Öğretmenlerin sadece yüzde 10'u aşılandı
Komisyonda kabul edildi: Ücretsiz izne ayrılanlara 1500 TL destek
Bilim insanları: İngiltere Pazartesi sürü bağışıklığına geçecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
TDK ve TDD öneri farkları 1
kolçak 2
memurlar net editörleri 1
haybe 1
emare 1
filtre kahve 1
israil 3
33 yas 1
kanal istanbula karşı çıkanlar atatürk düşmanıdır 2
nicedir 2
SON İLANLAR
Los Angeles Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
OECD Daimi Temsilciliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı sözleşmeli 5 uzman personel alacak
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam