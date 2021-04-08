YDS/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı
ÖSYM Başkanlığı, YDS/1 sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.
|08 Nisan 2021 14:10
|+Aa- Yazdır
18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YDS/1 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|MSÜ aday belirleme sınavı soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
04 Nisan 2021 13:55
|MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı
04 Nisan 2021 10:29
|DHBT sınav giriş belgeleri erişime açıldı
01 Nisan 2021 14:04
|Sayıştay Denetçi yazılı sınav sonuçları açıklandı
01 Nisan 2021 10:03
|ALES/1'e başvurmayanlar için bugün son
01 Nisan 2021 09:59
|2020-YDUS Sonuçları Açıklandı
31 Mart 2021 18:14
|MBSTS giriş belgeleri erişime açıldı
31 Mart 2021 15:59
|ÖSYM İl Sınav Koordinatörleri Toplantıları tamamlandı
29 Mart 2021 12:10
|YÖKDİL/1 soru ve cevapları yayımlandı
29 Mart 2021 12:03
|2020 DUS sonuçları açıklandı
25 Mart 2021 15:33