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KİPTAŞ'tan Eyüpsultan'daki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili açıklama

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt: "Riskli alan ilan edilmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Bir deprem olması durumunda insanlar hayatını kaybedebilir. Kanunen 6 ay içerisinde yapıları yıkmamız gerekiyor"
 08 Nisan 2021 14:49
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KİPTAŞ'tan Eyüpsultan'daki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili açıklama

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Eyüpsultan'daki kentsel dönüşüm projesinin riskli alan ilan edilmiş bir bölgede olduğunu belirterek, "Bir deprem olması durumunda insanlar hayatını kaybedebilir. Kanunen 6 ay içerisinde yapıları yıkmamız gerekiyor." dedi.

KİPTAŞ Genel Müdürlüğünde, bazı protestolara da neden olan projeye ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Kurt, Yeşilpınar'daki söz konusu bölgenin 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla "Riskli Alan" ilan edildiğini, mahkeme kararıyla da bunun tescil edildiğini söyledi.

Bölgede herkesin tapu tahsis belgesi bulunmamasına karşın KİPTAŞ'ın tüm vatandaşları hak sahibi olarak kabul ettiğini belirten Kurt, 2 Aralık 2019'da bölgede uzlaşma ofisi açtıklarını belirtti.

Yeşilpınar Mahallesi'nde 158 hak sahibi ile 192 bağımsız birimin bulunduğunu ifade eden Kurt, "69 hak sahibi KİPTAŞ'la anlaştı. Uzlaşanlardan 30 bağımsız birim tahliye edilerek yıkıldı. Henüz sözleşme imzalamayan 89 kişi kaldı." dedi.

Bölgenin Sulukule gibi yapılacağı iddialarını kabul etmeyen Kurt, projeyi zamanında tamamlayamamaları durumunda hak sahiplerine başka bir bölgeden konut teklif ettiklerini bildirdi.

Hak sahipleriyle yapılan görüşmeler sırasında mimari proje hazırlayarak, ruhsat aldıklarını dile getiren Kurt, "Projede hak sahiplerinin mevcut kullanım alanı kat brütü kabul edilerek, yüzde 20 yenileme kesintisi yapıyoruz. Kesinti yapılan alanı da isteyene metrekaresi 3 bin TL'den veriyoruz. Başlangıçta bu miktar 5 bin TL iken rekabetle müteahhitlerden bu rakamı 3 bin TL'ye indirdik. Vatandaşlar ödemeyi de isterse şimdi isterse konutu aldıktan sonra 36 ayda yapabilecek. Uzlaşma şartları İstanbul'daki benzer örneklere göre en iyisi." diye konuştu.

Kurt, hak sahiplerine taşınma ile 1350 liradan başlayan kira yardımında da bulunduklarını söyledi.

Bölgede attıkları adımların yasal olduğunu kaydeden Kurt, "Riskli alan ilan edilmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Bir deprem olması durumunda insanlar hayatını kaybedebilir. Kanunen 6 ay içerisinde yapıları yıkmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Eyüpsultan'daki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili KİPTAŞ'la anlaşmayan bazı vatandaşlar, 5 Nisan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşısında toplanarak, protesto gösterisi yapmıştı.
Anadolu Ajansı
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