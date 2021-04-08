Oktay Kaynarca'dan 'Süleyman Çakır' paylaşımı
Bir dönemin fenomen dizisi 'Kurtlar Vadisi'nde, rol alan ve 'Süleyman Çakır' karakterini hafızalara kazıyan Oktay Kaynarca, senaryo gereği 17. yıl önce ölen 'Süleyman Çakır' ile ilgili paylaşım yaptı.
|08 Nisan 2021 15:33
|+Aa- Yazdır
Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı 'Süleyman Çakır' karakteri, 17 yıl önce senaryo gereği hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu da konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
'Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri 'Süleyman Çakır', ölüm yıl dönümünde yine unutulmadı
Kaynarca, "Bu sabah Twitter'a baktığımda, Süleyman Çakır'ın sene-i devriyesi olduğunu gördüm. Üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen hala trend topic olan bu durumu bana yaşattığınız için teşekkür ederim. Bu kadar değerli ve özlenen adam Süleyman Çakır bir yerden gelse de bu hasret bitsemi diye de düşünmüyor değilim açıkcası" dedi.
Güzel adamdı güzel adamların sayesinde güzel kaldı ......Teşekkür ederim .. https://t.co/I3YIlPEsvAT C Oktay Kaynarca (@Kaynarca_Oktay) April 8, 2021
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Yufkacıya kaçan eltilerden sonra bir başka skandal!
08 Nisan 2021 08:44
|Leyla ile Mecnun'da 'Erdal Bakkal' krizi
06 Nisan 2021 16:10
|Ramo'nun başrol oyuncusu Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
06 Nisan 2021 15:01
|Oyuncu Canan Ergüder kansere yakalandı
06 Nisan 2021 11:49
|İki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer olayında yeni itiraflar
06 Nisan 2021 08:29
|Berna Laçin 50 yaşında nasıl Covid-19 aşısı oldu?
05 Nisan 2021 20:11
|Dr. Mehmet Öz, kız kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu
05 Nisan 2021 10:41
|Ünlü sunucu Saba Tümer: Kahkahasını 90 bin TL'ye sattı
03 Nisan 2021 23:37
|Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisine polis baskını
03 Nisan 2021 16:57
|Şeyma Subaşı evlilik tarihini duyurdu! Acun da biliyormuş
03 Nisan 2021 09:00