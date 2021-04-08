Sivas'ta 185 kişilik işbaşı eğitim programı ile istihdama katkı sağlanacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) gerçekleştirilen protokol imza töreninde, Sivas'ta üretim ve istihdam odaklı hizmet üreten firmaların altyapılarına destek olmak maksadıyla çalışma yürüttüklerini belirtti.

İşbaşı eğitim programlarının imzalarını atmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktaran Ayhan, "Hem piyasaya bir can suyu oluyor hem de üretim ve istihdam konusunda gayret gösterenleri motive ediyoruz. Bu zamanlarda atılan bu adımlar müteşebbislerimiz ve bizler için gerçekten takdir edilesi bir durumdur." ifadelerini kullandı.

OSB'de tüketilen elektriğin bir yılda yüzde 31 arttığını, bunun üretimin de arttığı anlamına geldiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Sizlere destek olamaya devam edeceğiz. Tüm kurumsal imkanları ve bireysel takdir haklarımızı hukuk sınırları çerçevesinde kullanacağız. Ayrıca ilk defa bir ilçemiz için imzalayacağımız Gemerek OSB'deki protokol de bizleri çok heyecanlandırdı. Bu programın işverenlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise üretime ve istihdama destek olan her firmanın yanında olduklarını belirtti.

Salgının tüm dünyayı etkilediğini aktaran Bilgin, "İŞKUR İl Müdürlüğümüzün koordinesinde böylesine zorlu bir süreçte istihdama katkı sağlayan tüm firmalarımızı tebrik ediyor, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken de işbaşı eğitim programlarını önemsediklerini belirtti.

İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ise 10 kişiden fazla personeli tek seferde istihdam eden firmalarla bu projenin uygulandığını belirterek, firmaların istihdam sayıları ve imza protokolü hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından 85 kişilik işbaşı eğitim programı ve 100 kişilik istihdam garantili mesleki eğitim kursu protokolü imzalandı.

Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra bir bisiklet fabrikasının temel atma törenine katıldı, bazı fabrikaları gezdi.