1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lise öğrencileri, koronavirüs test cihazı geliştirdi

Gaziantep'te Sanko Okulları öğrencileri, Covid-19'dan şüphelenilen durumlarda hastanelere gidilerek PCR veya antikor testi yaptırılmadan önce uygulanabilecek güvenilir, maliyeti daha düşük, yapay sinir ağı kullanılan ve kesin sonuçlar alınabilecek test cihazı geliştirdi. Testte kişiden tükürük testi alınıp, nişasta ile birleştirildikten sonra cihaza konulması ve sonuç alınması, yaklaşık 5 dakika sürdüğü belirtildi.
 08 Nisan 2021 19:22
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Özel Sanko Okulları'nda eğitim gören lise öğrencileri Ece Güner, Çiçek Dilara Kaya ve Elif Nida Tahaoğlu, 'Covid-19' projeleri ile TÜBİTAK 52'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi oldu. Finalde Türkiye birinciliği hedefiyle yarışacak öğrencilerin çalışması için patent başvurusu yapılacak.

Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, "Covid-19 tüm dünyayı etkileyen bir süreç. Öğrencilerimiz de geçen yıl Kasım ayından itibaren Covid-19 ile ilgili nasıl proje yapabiliriz, diye fikirler yürüttüler. Projenin iki boyutu var. Birinci boyut, teşhis boyutu; ikinci boyut ise kanıtlandırma boyutudur. Yapay zeka ve bilgisayar kodlamasıyla sonuçlar doğrulanıyor. Tüm dünyada teşhisler sürüntü testleriyle yapılıyor. Projemizi ocak ayında TÜBİTAK'a ilettik. İlk elemelerden geçtikten sonra bölge finallerine davet edildik. Bölgede biyoloji dalında sağlık ve medikal cihazlar alt dalında bölge birinciliği elde ettik. Yapılan araştırmalarda şu ana kadar tükürük üzerinden bu enzimlerle Covid-19'u teşhis etmeye yönelik akademik bir çalışma olmamış. Kişiden tükürük testi alınıp nişasta ile birleştirildikten sonra cihaza konulması ve sonuç alınması yaklaşık 5 dakika sürüyor. Ev ortamında herkes bunu kolaylıkla uygulayabilecek. Sonucun pozitif çıkması durumunda daha resmi bir teşhis için hastaneye gidilip sürüntü testi verilebilir. Yapay zeka üzerinden çalıştığımız için yüzde 95 seviyelerinde doğru sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

'İNSANLAR BU TESTİ EVLERİNDE DE YAPABİLECEK'

Test cihazını geliştiren ekipten 11'inci sınıf öğrencisi Çiçek Dilara Kaya, "Covid-19 salgınından yola çıkarak bu projeyi geliştirdik. Bir test cihazı geliştirmek istedik. Şu anda PCR ve antikor testleri var fakat bunlar uzun sürede sonuç veren ve maliyeti yüksek ve acılı testler. Daha kolay uygulanacak bir test düşündük. Tükürüğün kullanılması ile yapılan bir test bu. Aynı zamanda tat ve koku kaybını da buna ekleyerek, yapay zekaya veriler girerek çok güvenilir sonuçlar almak istedik. Güvenilirlik oranımız yüzde 95. Hedefimiz ileride çok daha fazla kişiyle çalışarak yapay zekamıza da on binlerce veri girerek testin güvenilirliğini daha da artırmak. Şu an testimizi derecelendirerek yapıyoruz. İnsanlar bu testi evlerinde de alıp yapabilirler" diye konuştu.

'TÜKÜRÜKLERE NİŞASTA EKLİYORUZ'

Deneklerden aldıkları tükürüklerin içine nişasta ekleyerek, testleri uygulamaya koyduklarını anlatan 11'inci sınıf öğrencisi Elif Tahaoğlu ise "Deneklerimizden tükürükleri alıyoruz. Laboratuvar ortamında içine nişasta ekliyoruz sonra deneklerimizden bir de tat ve koku testlerimizden tatmalarını istiyoruz. Bu değerleri de yapay zekaya giriyoruz. Yapay zeka test için süreyi çok daha hızlandırıyor ve istatistiksel olarak da çok daha güvenilir. Projemiz için patent başvurumuzu da yapacağız. TÜBİTAK bölge finallerinde birinci olduk, şimdi de Türkiye finallerine gideceğiz. Hedefimiz, bu projemizi tüm dünyaya ulaştırmak. Testimiz deneklerden tükürük alma süreciyle birlikte ortalama 5 dakikada sonuç veriyor" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Liseliler üretti, 65 yaş üstüne ücretsiz dağıtıldı
06 Nisan 2021 18:53		 4 öğretmenin testi pozitif çıkınca yüz yüze eğitime ara verildi
04 Nisan 2021 16:15
Öğretmenlerde Kovid-19 tespit edilen köy karantinaya alındı
03 Nisan 2021 23:59		 Okulların son durumuna ilişkin açıklama: Okullar kapanacak mı?
02 Nisan 2021 08:00
Okullarda 'yüz yüze' tablosu
01 Nisan 2021 08:11		 Koronavirüs vakaları görülen ortaokulda eğitime ara verildi
31 Mart 2021 22:53
Nefes borusuna yemek kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
31 Mart 2021 22:04		 Meslek lisesinin süs bitkileri markalaşma yolunda
29 Mart 2021 22:10
İlkokul öğrencilerine origami sanatı ile matematik eğitimi
29 Mart 2021 10:56		 Balıkesir'de 13 okulda yüz yüze eğitime ara verildi
28 Mart 2021 22:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:45 - Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski çok düşük20:43 - FETÖ'den gözaltına alınan 1'i avukat, 6 kişi serbest20:36 - Mısır Başbakanı: Erdoğan'a çabalardan ötürü teşekkür ederim20:31 - Kdz. Ereğli Jandarma Komutanı FETÖ'den açığa alındı20:28 - İki kamu personelini darp eden 5 zanlı tutuklandı20:22 - İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden Biontech açıklaması
20:16 - Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı20:10 - Kadın çiftçi, eşinin hibeyle kurduğu tesisi daha da büyüttü20:03 - Bakan Soylu'yu taşıyan helikopter Bilecik'e mecburi iniş yaptı20:00 - Erdoğan, şehit Savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti19:56 - Diyanet, 8 bin 600 yerleşim yerinin imsakiyesini paylaştı19:53 - 'TOGG, pek çok rakibini geride bırakma iddiası taşıyor'
19:41 - Yerli ve milli patates Avrupa yolunda19:34 - Bakan Kurum: Ankara'ya 19 tane millet bahçesi yapıyoruz19:32 - Edirne'nin Makedon Kulesi, müze oluyor19:31 - 1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan tefecilere operasyon19:29 - Prof. Dr. Seyfeli: Pandemide kalp krizi geçirme oranı arttı
19:28 - Coşkun Sabah, Eskişehir'de tavuk çiftliği kurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma mı geliyor?
Görevinden ayrılan Mehmet Boynukalın'dan açıklama
Hakkında güvenlik soruşturması yapılacak 14 grup kamu personeli
Bilim Kurulu, 1 ay sonra yüz yüze toplandı
Bilim Kurulu üyesi: Ramazan ayında ek tedbirler düşünülüyor
Yufkacıya kaçan eltilerden sonra bir başka skandal!
Oktay Kaynarca'dan 'Süleyman Çakır' paylaşımı
Bir skandal daha: 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı
Anayasa Mahkemesinden sözleşmeli öğretmenlik ve sözlü sınavla ilgili karar
Piyasalar TCMB faiz kararına odaklanlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
malumatfuruş 3
tenzilat 1
tek geçmek 1
kadıköy süreyya sineması 2
Burak Gençcelep 1
gümrah 1
emare 1
Matematik 1
zeki insanların uyuyamaması 4
humus 1
SON İLANLAR
Los Angeles Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
OECD Daimi Temsilciliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı sözleşmeli 5 uzman personel alacak
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam