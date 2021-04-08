LinkedIn'den 500 milyon kişinin verileri çalındı
|08 Nisan 2021 21:13
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Sosyal medya platformu Facebook'a kayıt olan 530 milyon fazla kişinin bilgileri çalınmıştı. Platformların veri güvenliği tartışılırken, bir başka yerden daha veri hırsızlığı haberi geldi.
Bu sefer saldırının adresi profesyonellere yönelik tasarlanmış olan LinkedIn. Forumlarda paylaşım yapan hackerlar 500 milyon kullanıcının bilgilerine sahip olduklarını söyledi. Hackerlar verilere kanıt olması için 2 milyon kullanıcının bilgilerinden oluşan bir örneği paylaşıma açtı.
ntv.com.tr'de yer alan bilgiye göre, dört ayrı dosyadan oluşan 2 milyon kişilik listede kullanıcıların adları, e-posta adresi, telefon numaraları, çalışma bilgileri ve çok daha fazlası bulunuyor.
Örneği görüntülemek için 2 dolar ücret talep ediliyor. 500 milyonluk listenin tamamını satın almak için ise dört haneli bir ücret teklifi beklendiği ifade edildi.
LinkedIn tarafı sızıntı iddialarına yönelik açıklamada bulunmadı.
SIZAN BİLGİLER ŞÖYLE:
LinkedIn profil isimleri
Gerçek isimler
E-posta adresleri
Telefon numaraları
Cinsiyet
LinkedIn'e bağlı linkler
LinkedIn'e bağlı diğer sosyal medya hesapları
Profesyonel ünvanlar ve diğer çalışma bilgileri
BU BİLGİLERLE NELER YAPILABİLİR?
Sosyal medya şirketlerinin topladığı kişiler veriler, kullanıcılarını tanımlama amacıyla kullanıyor.
Bu bilgiler dışarıya sızdığı zaman kötü niyetli kişiler size ait birçok veriyi de ele geçirmiş oluyor. Bu bilgileri ele geçiren insanlar e-posta adreslerinize dolandırıcılık mailleri atabilir. Ayrıca eğer bilgileriniz birkaç farklı noktadan sızdıysa dolandırıcılar size ait daha fazla bilgiye ulaşabilir.
Bu bilgilerle size yönelik hedefleme daha iyi seviyelere getirilebilir. İstenmeyen tanıtımlar için telefonlarınız çalabilir, mail adresleriniz dolabilir.
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