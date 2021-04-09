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AYM: Medya kuruluşlarını bakan kapatamaz

Anayasa Mahkemesi (AYM), 6755 sayılı olağanüstü hal (OHAL) tedbirleri kanununun, "milli güvenliğe tehdit" oluşturduğu tespit edilen oluşumlarla ilişkili medya kuruluşlarının, ilgili bakanın onayıyla kapatılması ve bunların mal varlığının Hazine'ye devrini düzenleyen maddesini oy çokluğu ile iptal etti.
 09 Nisan 2021 08:04
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AYM: Medya kuruluşlarını bakan kapatamaz

Resmi Gazete'de gerekçesiyle yayımlanan kararda, dava konusu düzenlemenin, "olağanüstü halin ilanına neden olan tehdit veya tehlikelerin bertaraf edilmesine yönelik olmasına rağmen OHAL süresini aşacak biçimde uygulanmaya imkan verdiği", özel radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergilerin, yayınevi ve dağıtım kanallarının belirli şartlar altında kapatılmasını öngörmek suretiyle "ifade ve basın özgürlüğüne sınırlamalar getirdiği" kaydedildi.

Düzenlemede geçen, "aidiyet, iltisak, irtibat" kavramlarının hukuki niteliği ve objektif anlamının yargı içtihatlarıyla belirlenebileceği vurgulanarak, bu kavramların içinde bulunulan döneme göre farklı yorumlanabilmesinin mümkün olduğuna işaret edildi. AYM, kanunun, "OHAL süresince soruşturma ve kovuşturmalarda tahliye taleplerinin dosya üzerinden karara bağlanması"nı öngören kuralının da iptaline hükmetti. "OHAL süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez" şeklindeki kanun hükmü de anayasaya aykırı bulundu.
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