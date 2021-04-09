'Hakim-savcı sınav çalışma evleri' soruşturmasında 10 şüpheli gözaltında
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hakim- savcı sınav çalışma evlerine yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 12 kişiden 10'u yakalandı.
|09 Nisan 2021 09:31
|+Aa- Yazdır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, geçmiş dönemlerde, örgütün İstanbul'daki hakim ve savcıların sınav çalışma evlerinde bulunduğu tespit edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul, Gaziantep, Denizli, Samsun, Ordu, Burdur, İzmir, Kırıkkale ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün adliye yapılanması operasyonu: 15 gözaltı
09 Nisan 2021 08:59
|FETÖ'nün Jandarma yapılanması operasyonu: 9'u muvazzaf 53 gözaltı
09 Nisan 2021 08:47
|FETÖ'den gözaltına alınan 1'i avukat, 6 kişi serbest
08 Nisan 2021 20:43
|Kayseri'de FETÖ'den yakalanan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı
08 Nisan 2021 18:28
|Müebbetle yargılanan DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı ülkesine iadesini istedi
08 Nisan 2021 16:20
|FETÖ'nün Bank Asya'yı ayakta tutmak için başvurduğu yöntemler iddianamede
08 Nisan 2021 14:25
|Antalya'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
08 Nisan 2021 13:57
|Eren-10 Operasyonu'nda öldürülen terörist sayısı 10'a yükseldi
08 Nisan 2021 13:53
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
08 Nisan 2021 13:42
|Antalya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
08 Nisan 2021 12:06