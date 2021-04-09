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Sinop'ta kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
Sinop'un Boyabat ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, ölü bulundu.
|09 Nisan 2021 09:50
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Esentepe Mahallesi'nde bulunan evinden iki gün önce ayrılan ve bir daha haber alınamayan Hüseyin Erkan'ın (52) ailesi, kayıp ihbarında bulundu.
Jandarma ekipleri, Çorak köyü Ağalı mevkisinde ormanlık alanda yaptıkları aramada Erkan'ın cansız bedenine ulaştı.
Erkan'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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