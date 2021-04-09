Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yağmur bekleniyor
|09 Nisan 2021 09:54
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yağmur görülecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinde güneyden orta, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 3, Ağrı'da 4, Ardahan'da 5, Erzurum'da 7, Iğdır'da 11, Erzincan'da 14 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 29, Erzincan'da 25, Ağrı'da 19, Ardahan ve Kars'ta 18, Erzurum'da 17 derece olacağı tahmin ediliyor.
Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 113, Sarıkamış'ta 77 ve Konaklı'da 60 santimetre ölçüldü.
Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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