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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 azalışla 1.413,18 puandan başladı.
 09 Nisan 2021 10:03
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Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,37 puan ve yüzde 0,24 değer kaybederek 1.413,18 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 azalış kaydederken, holding endeksi yatay açılış gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,33 ile sigorta oldu.

BIST 100 endeksi, dün banka hisselerindeki negatif seyrin etkisiyle yüzde 0,09 değer kaybederek günü 1.416,55 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda ülke ve sektör bazlı ayrışmaların ivme kazandığını, yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle Türk lirası varlıkları üzerindeki baskının da devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin, 1.440 puanın üzerinde kalıcılık sağlayamadığı durumda 1.390-1.440 bandındaki dalgalı seyrini sürdürmesinin beklenebileceğini aktaran analistler, endeksin bandın dışına çıkması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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