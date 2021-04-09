Muhafız Alayı'ndaki görevinden ihraç edilen eski asker teslim oldu
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki görevinden ihraç edilen eski astsubay, Konya'da gözaltına alındı.
|09 Nisan 2021 10:06
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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aranan ve KHK ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görevliyken ihraç edilen eski astsubay Mehmet Y, karakola giderek teslim oldu.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan zanlı, tutuklandı.
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