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TEB Başkanı: Aşı tedarikine ağırlık verilmeli

"Aşı tedarikine ağırlık verilmeli, aşı miktarı ve çeşitleri çoğaltılarak toplumun her kesimine ulaşımı sağlanmalıdır"
 09 Nisan 2021 10:35
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TEB Başkanı: Aşı tedarikine ağırlık verilmeli

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, Kovid-19 salgının hızla yayıldığına işaret ederek, "Tedbirler gözden geçirilerek güncellenmeli, aşı tedarikine ağırlık verilmeli, aşı miktarı ve çeşitleri çoğaltılarak toplumun her kesimine ulaşımı sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, salgında son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı güncel verilere göre semptom gösteren 2 bin 316 hastayla birlikte 55 bin 941 yeni vakanın tespit edildiğini ve 258 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Çolak, hasta sayısı, yeni vaka sayısı ve ağır hasta sayısında artış yaşandığına dikkati çekti.

Çolak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınının ilk zamanlarında açıklanan sayıları korkuyla takip ediyor, önlemleri daha geniş çapta almaya çalışıyorken geldiğimiz noktada sayılara alıştık, ölümleri kanıksamaya başladık. Gündelik hayatın olağandışı akışını normalleştirmeye başladık. Harita kırmızı bir hal almışken yoğun bakım doluluk oranları alarm verecek seviyeye ulaştı. Tüm bunların yanı sıra aşı sürecinde yaşanan belirsizlikler de başka başka soru işaretlerini ve elbette haklı bir endişeyi beraberinde getiriyor ve bir taraftan da aşı karşıtlığının beslendiği kanallardan birini oluşturuyor.

Aşı konusunda rahatlayabilmek ve toplum bağışıklığına hastalanmadan, kayıp vermeden ulaşabilmek adına ülkemizde en az 55-60 milyon kişiye aşı uygulanmasının gerektiğini bilim insanları defalarca dile getirdi. Henüz bu tablonun çok uzağındayız."

- "Tedbirler gözden geçirilerek güncellenmeli"

Aşı olmayanların da aşı olanların da kendisini korumaya devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Çolak, "Aşılanma, immün sistemin aktive edilmesi adına önemli ancak varyant virüs gerçeği de göz önünde bulundurulmalı, aşılanmaya rağmen riskin hala devam ettiği unutulmamalı. Öte yandan sahadan gelen bilgiler, daha önceki verilerin aksine şu anda hastaneye yatırılan hastaların daha çok 65 yaş altı gruptan olduğu yönünde. Burada aşılanmanın etkisini de görüyor olabiliriz. Yaşlılar aşılandılar ve çalışan grup içinde daha az yer alıyorlar." ifadelerini kullandı.

TEB Başkanı Çolak, salgının hızla yayıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumun pek çok kesimi ciddi, ağır bedeller öderken, alınan tedbirler gözden geçirilerek güncellenmeli, aşı tedarikine ağırlık verilmeli, aşı miktarı ve çeşitleri çoğaltılarak toplumun her kesimine ulaşımı sağlanmalıdır. Bunun acil bir hedef olarak konması ve yol haritasının bu doğrultuda şekillenmesi, şekillenen yol haritasının toplumla açık bir şekilde paylaşılması son derece önemlidir."
Anadolu Ajansı
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