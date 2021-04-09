Çorum'da emekli polis memuru trafik kazasında yaşamını yitirdi
Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
|09 Nisan 2021 10:45
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Mecitözü ilçesine bağlı Kışlacık köyünde ikamet eden emekli polis memuru Nuh Demir'in kullandığı 52 FV 784 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Demir'in cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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