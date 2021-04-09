Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) tercih işlemleri başladı.
|09 Nisan 2021 10:45
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2020-DUS tercih işlemleri 15 Nisan saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar tercihlerini bireysel olarak bugün saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek.
Adaylar, 2020-DUS Başvuru Kılavuzu'ndaki ilke ve kurallara göre tercihlerine yerleştirilecek.
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