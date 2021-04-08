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Büro Memur-Sen: Kamu'da esnek ve dönüşümlü çalışmaya geçilmeli

Büro Memur-Sen, Cumhurbaşkanlığı'na resmi yazı göndererek kamuda esnek ve dönüşümlü çalışma modeline geçilmesini talep etti. Ülke genelinde artış gösteren Kovid-19'a dikkat çeken Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan "Artan vaka sayıları ve yoğun iş temposu nedeniyle kamu görevlilerimiz yüksek risk altındadır. Bunun için kamuda esnek çalışmaya yeniden dönülmelidir." dedi.
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Büro Memur-Sen: Kamu'da esnek ve dönüşümlü çalışmaya geçilmeli

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunun yetkili sendikası Büro Memur-Sen, kamuda yeniden esnek ve dönüşümlü çalışmaya geçilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na resmi yazı gönderdi.

Gönderilen resmi yazıyla ilgili açıklamalarda bulunan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, ülke genelinde vaka ve ölüm sayılarında büyük artış yaşandığına dikkat çekti. Genel Başkanı Yusuf Yazgan "Vaka Sayılarında her geçen gün büyük bir artış yaşanmakta. Kamu görevlilerimiz büyük bir sağlık riskiyle karşı karşıya. Birçok kurumda kamu görevlilerimiz hastalıkla mücadele ediyor. Tüm bu risklere karşı kamu görevlilerimiz büyük bir özveriyle işlerini yapmakta, milletimize hizmet etmektedir. Kamu görevlilerinin hayati riskleri nedeniyle en kısa sürede gerekli önlemler alınmalı ve kamuda dönüşümlü çalışmaya geçilmelidir." dedi.

Genel Başkan Yazgan, esnek ve dönüşümlü çalışma modeline geçilmesi ile salgının yayılım hızının azalacağını belirtti. Kamuda kronik rahatsızlıkları olan birçok kişinin ölümle yüz yüze çalıştığını ifade eden Yusuf Yazgan, "Vakalardaki bu hızlı artış özellikle yüksek riskli illerde çalışan kamu görevlilerimizde tedirginlik yaratmaya başladı. Hizmet kolumuza bağlı kurumlarda iş yükünün yoğunluğu ve temasın kaçınılmaz olması nedeniyle risk oranı daha da artmakta. Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdığımız resmi yazı ile esnek ve dönüşümlü çalışma modeline geçilmesi talebimizi ilettik. Gerekli makamlarla görüşmelerimiz devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
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