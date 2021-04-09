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Merkez Bankası enflasyon beklentisini yükseltti

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,47'den 11,26'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,18'den 9,55'e yükseldi.
 09 Nisan 2021 11:05
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Merkez Bankası enflasyon beklentisini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 13,12 oldu.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 1,12 olan Nisan ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,51'e yükseldi.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 13,12 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,47'den 11,26'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,18'den 9,55'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,95'ten 8,57'ye yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 8,78 oldu.

Bir önceki anket döneminde 25,1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,8 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 22,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

- Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 19

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e inerken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,2 oldu.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 17,53'ten 19'a yükseldi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise yüzde 19 olarak kayıtlara geçti.
Anadolu Ajansı
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